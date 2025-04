Judocas de Artur Nogueira conquistam medalhas e vagas na final do Paulista

Com um ouro e duas pratas, três atletas se classificaram para a próxima fase do Paulista durante a Fase Inter Regional, realizada em Aguaí

Três judocas nogueirenses garantiram medalhas e classificação para a fase final do Campeonato Paulista durante a Fase Inter Regional das classes Sub-18 e Sub-21, realizada no último sábado (12), no Centro de Aperfeiçoamento Técnico da Federação Paulista de Judô (CAT2), em Aguaí. O evento reuniu atletas das regiões de Ribeirão Preto, Araras e Campinas.

A equipe do Projeto Judô Esporte Social, mantido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, foi representada por cinco atletas, que também competiram por pontos no Ranking Paulista.

O destaque da equipe foi Mauro Félix, de 18 anos. Na categoria Sub-21 Médio (até 90kg), ele venceu todas as lutas por ippon (pontuação máxima) e conquistou a medalha de ouro, sagrando-se campeão inter-regional.

“Mauro é um jovem espetacular, que vem colecionando boas lutas nos últimos dois anos. Com muita disciplina, consegue conciliar trabalho, faculdade e treinos. Assim, garantiu vaga para a final do Paulista pelo segundo ano consecutivo”, destacou o técnico Lucas Vieira. “Fácil não é, mas quando o atleta quer algo de coração, ele não mede esforços para alcançar seus objetivos”, completou.

Na categoria Sub-18 Meio Médio (até 57kg), Sophia Corrêa venceu adversárias de Ribeirão Preto e Batatais, mas foi superada na final por uma atleta do SESI de Campinas. Com isso, garantiu a medalha de prata e o título de vice-campeã inter-regional.

Gustavo Tristão, de 15 anos, também se destacou na categoria Sub-18 Ligeiro (até 55kg). Após vitórias contra adversários de Campinas, Hortolândia e Piracicaba, avançou à final, onde sofreu uma pontuação (yuko) no início da luta e não conseguiu reverter. Com o desempenho, conquistou a medalha de prata e o título de vice-campeão inter-regional.

Participações e reconhecimento

Completando a participação nogueirense, Iago Araújo (Sub-21 Leve) e Miguel Sena (Sub-21 Meio Médio) terminaram a competição na 5ª colocação em suas respectivas categorias.

“Muito feliz com os resultados. Mais feliz ainda em acompanhar toda a carreira desses atletas, desde a iniciação até os dias de hoje. Mauro é fruto da EMEF Edmo Wilson Cardoso, Sophia é fruto do CAIC. Os resultados desses judocas comprovam o sucesso da parceria do Esporte com a Educação. Parabéns a todos pelos resultados”, comemorou o secretário de Esporte, Caio Rodrigues.

Gustavo Tristão e Sophia Corrêa disputarão a final do Campeonato Paulista Sub-18 em maio, em Itapecerica da Serra. Mauro Félix lutará a final do Paulista Sub-21 em agosto, no litoral paulista.