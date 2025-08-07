Iluminação em LED avança em Artur Nogueira e reforça segurança em espaços públicos

Prefeitura instalou nova iluminação na praça da entrada da cidade; rodoviária e calçadão da XV também já foram contemplados

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, segue com os trabalhos de modernização da iluminação pública no município. A iniciativa visa substituir as antigas lâmpadas por luminárias em LED, que são mais eficientes, econômicas e seguras.

Na última quarta-feira (06), a equipe concluiu a instalação das novas luzes na Praça Dr. Décio Queiroz Teles, da entrada da cidade, localizada em frente ao Estádio Municipal “Fábio Ferrari”. O local agora conta com iluminação mais intensa e uniforme, o que proporciona mais conforto e segurança para a população.

Além da praça, a rodoviária e o calçadão da Avenida XV de Novembro, uma das áreas com maior fluxo de pedestres e veículos, também já foram contemplados com a nova tecnologia.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou os benefícios da ação. “Estamos trabalhando para oferecer mais qualidade de vida à população. A iluminação em LED melhora a visibilidade, contribui com a segurança pública e ainda representa economia para os cofres do município”, afirmou.

A modernização da iluminação pública deve continuar nos próximos meses, com novas intervenções previstas em bairros e vias que ainda utilizam o sistema antigo.