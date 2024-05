Incêndio em veículo assusta moradores de Mogi Guaçu durante a noite

Veículo Ford Fiesta pega fogo em rotatória da cidade, causando preocupação e mobilização dos bombeiros

Na noite do dia 3 de maio, um incidente surpreendeu os moradores de Mogi Guaçu. Um veículo Ford Fiesta, fabricado em 2005, foi flagrado em chamas na rotatória da Avenida Bandeirantes com a Rua Aires dos Santos.

Ao chegarem ao local dos fatos, as autoridades encontraram o veículo em chamas. Imediatamente, medidas de segurança foram tomadas, incluindo o isolamento da área e o acionamento do Corpo de Bombeiros via COPOM. Felizmente, o proprietário e sua esposa, únicos ocupantes do veículo, encontravam-se ilesos.

Durante a operação, as equipes contaram com o apoio do CPG Operações e da BCM I-26192 para o controle do tráfego na região, garantindo a segurança dos envolvidos e dos transeuntes. O veículo foi posteriormente recolhido pelo guincho para investigação mais detalhada.

No entanto, a causa exata do incêndio permanece desconhecida até o momento, deixando questões em aberto sobre o ocorrido. As autoridades locais devem conduzir uma investigação minuciosa para esclarecer os eventos que levaram ao incidente e garantir a segurança da comunidade.