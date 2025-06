Pelúcias de Squishmallows chegam no McLanche Feliz

Nova campanha traz miniaturas exclusivas da marca que é sucesso global

A fofura tomou conta das caixinhas! Neste mês, o McLanche Feliz se junta a Squishmallows, marca que é um verdadeiro fenômeno mundial, e traz pelúcias no tamanho perfeito para os pequenos se divertirem com a família e os amigos.

Criados em 2017, os Squishmallows rapidamente se tornaram ícones do universo dos brinquedos, alcançando, em 2022, a liderança global em vendas no segmento de pelúcias. Fãs de todas as idades se apaixonaram pelo visual único e o toque super macio dos personagens da marca.

A nova campanha do McLanche Feliz conta com 8 pelúcias exclusivas, cada uma com personalidade própria, o visual oval característico dos Squishmallows e nome especial que pode ser encontrado na etiqueta dos brinquedos.

As novidades já estão disponíveis nos restaurantes do McDonald’s em todo o Brasil, pelo Peça e Retire, Drive-Thru ou no próprio restaurante, pelos totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery!

Para mais informações sobre essa e outras iniciativas, acesse a página do McLanche Feliz.

