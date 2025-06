Paulista vence mais uma e Alagoas goleia na rodada do Amador de Santo Antônio de Posse

Imagem Ilustrativa

Competição segue movimentando o Campo Municipal José Ferreira Neto com bons jogos e muitos gols

A 21ª edição do Campeonato de Futebol Amador de Santo Antônio de Posse teve mais uma rodada recheada de gols no último fim de semana, no Campo Municipal José Ferreira Neto. No sábado (14), o Canarinho venceu o Fazendinha por 2 a 0, enquanto Rincão e Figueirense empataram por 2 a 2. Já no domingo (15), o Alagoas goleou o Explosão por 6 a 1 e o Paulista superou o Atlético Possense por 3 a 1, mantendo a liderança do Grupo A.

A artilharia do campeonato está nas mãos de Negão, do Paulista, com 7 gols marcados até o momento.

Classificação atualizada:

Grupo A:

1º lugar – Paulista

2º lugar – Real Aliança

3º lugar – 10 Limite

4º lugar – Canarinho

5º lugar – Atlético Possense

6º lugar – Fazendinha

7º lugar – São Judas

Grupo B:

1º lugar – Alagoas Futebol Clube

2º lugar – União Possense Futebol Clube

3º lugar – Rincão

4º lugar – Figueirense

5º lugar – C.S.K.A.

6º lugar – Explosão

7º lugar – Maria Helena

Próxima rodada:

Sábado (21):

Às 13h30 – Real Aliança (segundo colocado do Grupo A) x São Judas Futebol Clube (sétimo colocado do Grupo A)

Às 15h15 – União Possense Futebol Clube (segundo colocado do Grupo B) x Alagoas Futebol Clube (primeiro colocado do Grupo B)

Domingo (22):

Às 08h00 – Fazendinha (sexto colocado do Grupo A) x Atlético Possense (quinto colocado do Grupo A)

Às 09h45 – Maria Helena Futebol Clube (sétimo colocado do Grupo B) x Figueirense (quarto colocado do Grupo B)