Inimigos da HP faz show em Campinas em dezembro

No dia 02 de dezembro, a partir das 14h, a banda Inimigos da HP realizará um show no Bora Sport Bar & Café, em Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo. A apresentação será um verdadeiro esquenta com muito samba e pagode para a última partida da fase de grupos do Brasil, contra Camarões, pela Copa do Mundo do Catar 2022. A realização da festa é do Vidotti Eventos.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site Byma https://byma.com.br/event/6361748eafab2e0008e4e502, ou na bilheteria do local.

Durante o show, os Inimigos da HP irão cantar sucessos que marcaram época como “Caça e caçador”, “A musa da praia”, “Bons momentos”, “Toca um samba aí”, “Vem buscar que é teu”, além de muitas outras músicas mais tocadas no começo dos anos 2000. Em 2009 o grupo foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba / Pagode pelo álbum “Inimigos da HP – Ao Vivo”.

BORA SPORT BAR & CAFÉ

O Sport Bar do Bora é moderno e descolado, e conta ainda com a maior tela de Led já vista em um bar para a transmissão de eventos esportivos épicos que ficarão para sempre em nossas memórias. Além da estrutura de um toldo retrátil, que se abre em dias e noites agradáveis, a nossa gastronomia é diferenciada, contando com menu de café da manhã, almoço e aperitivos para acompanhar os deliciosos drinks. Aqui você desfrutará de eventos diferenciados e com muita música de qualidade!

VIDOTTI EVENTOS

Conhecido em toda a região da cidade de Campinas/SP por realizar grandes eventos, sempre oferecendo uma ótima estrutura e segurança para o público, o Vidotti Eventos já organizou festas com shows de diferentes gêneros musicais com artistas como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Inimigos da HP, Jeito Moleque, Sambô, Bruninho & Davi, Henrique & Diego, Melanina Carioca, entre outros.

SERVIÇO

Evento: Show Inimigos da HP

Data: 02 de dezembro

Horário: 14h

Local: Bora Sport Bar & Café – Avenida Doutor Heitor Penteado, 626 – Parque Taquaral – Campinas/SP.

Valores: A partir de R$ 50,00

Mais informações: (19) 9 7106 5890 / https://byma.com.br/event/6361748eafab2e0008e4e502