CONFIRA O QUE ABRE E FECHA EM JAGUARIÚNA EM FUNÇÃO DO FERIADO DE CORPUS CHRISTI

Em função do feriado desta quinta-feira, 19, Corpus Christi, confira como serão os atendimentos dos serviços essenciais da Prefeitura de Jaguariúna, que funcionarão em esquema de plantão. Na sexta-feira, dia 20, foi declarado ponto facultativo. Desta forma, as repartições públicas voltarão a funcionar normalmente na segunda-feira, dia 23, às 8h.

DEFESA CIVIL

Atendimento 24h, com chamadas pelo telefone 199 e (19) 3867-1339.

CENTRO DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA (COI)

Funcionará 24h pelo telefone 153.

GUARDA MUNICIPAL

Plantão 24h pelos telefones 153, (19) 3837-3936 e (19) 9 1000-2303.

SERVIÇO DE COLETA SELETIVA

A coleta seletiva será realizada nesta quinta-feira, 19, sendo retomada semana que vem conforme calendário.

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

Atendimento normal conforme calendário de cada bairro.

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

A equipe de manutenção de rede de água e esgoto permanecerá de plantão 24h. Chamadas/mensagens pelo telefone (19) 97124-1069.

PAT

O atendimento estará suspenso durante o período de recesso, a partir da quinta-feira, dia 19, voltando ao normal na segunda-feira, dia 23.

UNIDADES DE SAÚDE

As UBSs estarão fechadas durante o período de recesso e voltam ao funcionamento normal na segunda-feira, dia 23. Já a UPA, o serviço de ambulância e o Hospital Municipal Walter Ferrari (maternidade, internações e cirurgias de urgência) seguem funcionando normalmente 24h por dia. O Ambulatório de Especialidades fecha no feriado, mas vai funcionar normalmente na sexta-feira, dia 20.

PROCON

O atendimento estará suspenso no recesso, voltando ao normal no dia 23. Durante esse período a população poderá enviar suas demandas pelo www.procon.sp.gov.br ou pelo e-mail: procon@jaguariuna.sp.gov.br.

FEART (Feira de Arte e Artesanato de Jaguariúna)

Funcionamento normal de quinta a domingo, das 9h às 15h.

Arte: Divulgação PMJ