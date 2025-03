Inscrições para o Miss Universe Artur Nogueira 2025 se encerram hoje

Evento tradicional da cidade chega à 25ª edição; candidatas mulheres a partir de 18 anos podem se inscrever

As inscrições para o Miss Universe Artur Nogueira 2025 se enceram nesta quinta-feira (20). Na 25ª edição, o concurso busca promover a beleza e a autoestima das mulheres de Artur Nogueira.

Podem se inscrever mulheres a partir de 18 anos, que residam ou tenham vínculo com o município. A inscrição é gratuita e deve ser feita por meio deste formulário on-line (https://docs.google.com/forms/d/17xi0WiMru0qA7TIL11ltSYR6usrgi-vG8V8b_LHrayE/viewform?hl=pt-br&hl=pt-br&edit_requested=true).

“O Miss Universe Artur Nogueira é mais do que um concurso de beleza. Ele é uma oportunidade para nossas jovens se destacarem, fortalecerem a autoestima e representarem com orgulho a nossa cidade. Estamos celebrando a 25ª edição de um evento que se consolidou como uma tradição em nossa cidade, e tenho certeza de que esta será uma das edições mais memoráveis”, destacou o prefeito Lucas Sia (PL).

O concurso acontecerá no dia 30 de abril, no Ginásio Municipal de Esportes Maurício Sia, como parte das comemorações do aniversário de 76 anos do Berço da Amizade.

Tatiane Godoy, Miss Universe Artur Nogueira 2024, passará a coroa na grande noite.

SOBRE O CONCURSO

Organizado pelo missólogo e promotor de eventos Paulinho Munhoz, com o apoio da Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura & Turismo e de Comunicação, o concurso tem como objetivo desenvolver a autoestima das participantes e promover habilidades como integração, postura e desenvoltura. Isso porque, ao longo dos vários ensaios, as candidatas têm aulas de passarela, postura e dança.

“Este ano, a grande novidade é o tempo de preparação para a vencedora. As misses terão cerca de um ano para se preparar para o Miss Universe São Paulo 2026. Antes, as participantes tinham um tempo muito mais curto para se programar, e essa mudança vai permitir que a nossa miss tenha mais tempo para se aprimorar e representar a cidade da melhor forma possível”, afirmou Paulinho Munhoz.

Além de representar a cidade no Miss Universe São Paulo 2026 – uma das seletivas para o Miss Brasil, a vencedora ganhará diversos prêmios do comércio local.