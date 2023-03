Itapira recebe na próxima quinta a Unidade Móvel da AASP

Na próxima semana, a Unidade Móvel da Associação dos Advogados levará até o município alguns dos serviços prestados para a advocacia local, dentre eles, a certificado digital gratuita e a digitalização dos autos físicos.

São Paulo, 03 de março de 2023 – A AASP estará presente na próxima semana na cidade de Itapira, com a unidade móvel, que levará alguns dos importantes seviços prestados pela Associação até o município. Entre eles, a emissão do certificado digital de forma gratuita para as associadas e associados, incluindo o token com validade de três anos. A ferramenta é indispensável para o exercício da advocacia e é totalmente subsidiada pela AASP na forma do seu regulamento.

A Unidade Móvel também disponibiliza a digitalização dos processos. No ano passado, a AASP atingiu a marca de 2,3 milhões de páginas digitalizadas isto mostra o esforço que a AASP faz para apoiar a advocacia brasileira, por meio da digitalização de processos. Nas unidades físicas e móveis da AASP, advogadas e advogados podem digitalizar seus processos, em primeira e segunda instância, que tramitam de forma física, tanto na esfera estadual como na federal.

O serviço de digitalização oferecido pela AASP é completo, pois os documentos são separados em pastas, nos moldes exigidos pelos tribunais. Trata-se da chamada indexação, que facilita a identificação das peças processuais. Os profissionais da AASP que estarão no local organizarão cada processo em um mesmo arquivo. O serviço é estendido aos profissionais do Direito de todo o Brasil.

O veículo estará estacionado, das 10h às 17h, na rua Dr. Francisco de Paula Moreira Barbosa, 400, entre os dias 09 e 10/03. O Unidade Móvel já percorreu mais de 150 cidades da grande São Paulo e interior paulista, em 2022 e pretende este ano, percorrer também cidades dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. “Como a maior associação de advogados da América Latina, com 80 mil inscritos e que neste ano completa 80 anos de fundação, entendemos que este serviço é importantíssimo na celeridade dos processos, beneficiando não apenas os profissionais do Direito, mas também o jurisdicionado e a sociedade brasileira em geral, argumenta, Eduardo Foz Mange, presidente da AASP.

Para mais informações, sobre a certificação digital, digitalização de autos físicos e outros produtos e serviços da AASP acesse o site https://www.aasp.org.br/

Serviço – Unidade Móvel AASP

Itapira

Data e horário| Rua Dr. Francisco de Paula Moreira Barbosa, 400

Local| 09 e 10/03

SOBRE A DIGITALIZAÇÃO E A CERTIFICAÇÃO DIGITAL GRATUITA

Oss serviço estão disponíveis também na sede da entidade, na rua Álvares Penteado, nº 151/165, Centro, São Paulo – SP, na Unidade Jardim Paulista, na Alameda Santos, 2159 e na Unidade Brasília, Edifício Prime Business Center SBS Qd, 02 Asa Sul, Brasília – DF. O certificado digital pode ser emitido online (por vídeo conferência).

AASP

Fundada há 80 anos, a AASP – Associação dos Advogados possui aproximadamente 80 mil associados em todo o território nacional, tendo por principal missão potencializar e facilitar o exercício da advocacia. Seus associados usufruem de cursos sobre os mais relevantes temas jurídicos, além de produtos e serviços de excelência como intimações on-line, revistas e boletins periódicos, clipping diário de notícias, avançado sistema de pesquisa de jurisprudência, modernos programas de gerenciamento de processos e do próprio escritório, emissão e renovação de certificado digital, plataforma de assinatura digital, entre outros.