Itapirense morre em acidente na estrada Jacutinga/Ouro Fino

Um grave acidente na tarde desta segunda-feira, 20, um motociclista de Itapira veio à óbito.

A vítima é um homem de 53 anos, que trafegava pela Rodovia MG-290, que liga Jacutinga a Ouro Fino. O motociclista faleceu no local, e as causas do acidente ainda serão apuradas pela Policia. Houve congestionamento na estrada até a chegada das autoridades e do Samu ( Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), para que o médico constatasse o óbito da vitima.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal – IML de Pouso Alegre para exame e liberação do corpo aos familiares. O local também passou por perícia.