Jaguariúna comemora 71 anos com festa no Parque Santa Maria e público lota área de shows

O aniversário de 71 anos de Jaguariúna foi celebrado em grande estilo na noite desta quinta-feira (11), no Parque Santa Maria, com uma festa que reuniu famílias, moradores e visitantes de toda a região. O evento contou com praça de alimentação, brinquedos gratuitos para as crianças e shows da banda Made in Roça e da dupla Clayton & Romário, que levantaram o público e transformaram o parque em um grande ponto de encontro da cidade.

Clayton & Romário: simplicidade que conquistou Jaguariúna

Nascidos em Goiás, os irmãos Clayton e Romário começaram a cantar ainda na infância e hoje percorrem o país com sucessos que misturam romantismo e irreverência. Depois de passagens marcantes por cidades do interior paulista e mineiro, e até uma temporada na Espanha, a dupla ganhou projeção nacional durante a pandemia, quando suas lives descontraídas conquistaram milhões de visualizações e figuraram no top 10 do YouTube.

Durante a festa, eles falaram com exclusividade ao Jornal de Jaguariúna sobre o sucesso e a emoção de se apresentarem na cidade.

“A gente fica muito feliz, cada ano que passa a gente vai crescendo um pouco mais. A gente apareceu com o Brasil aí com as nossas lives, depois foi o Clayton e Romário no churrasco durante a pandemia, e hoje a gente pode rodar o Brasil fazendo show, levando as nossas músicas autorais também, que cada dia que passa vão crescendo mais. É muito gratificante, a gente só tem que agradecer a todo mundo que acompanha, que torceu, que divulgou, espalhou pros amigos.”

Comércio local aprova e destaca potencial do evento

A movimentação intensa agradou comerciantes e empreendedores locais, que destacaram a importância da festa para fortalecer o comércio e a gastronomia da cidade. Fernando, que veio de São João da Boa Vista com sua barraca de espetinhos artesanais, contou que Jaguariúna se tornou parada obrigatória na sua agenda. “Todos os eventos que a cidade nos acolhe, a gente vem prestigiar. Jaguariúna me surpreendeu há dois anos e hoje o povo daqui está aceitando com muita qualidade o nosso trabalho”, afirmou, elogiando a estrutura e a organização do evento.

Ana Paula, responsável pela Pereiras Pastel, participou após ser sorteada no edital que selecionou os comerciantes para o aniversário. Ela revelou que já trabalha semanalmente na feira noturna do Parque Santa Maria e que pretende se mudar para Jaguariúna. “A qualidade de vida é muito boa e a cidade dá muita oportunidade para quem é empreendedor”, disse.

Para Daniela, que comanda uma barraquinha de comida nordestina e mora há oito anos na cidade, eventos como este mostram que Jaguariúna é um bom lugar para empreender. “Aqui consegui aumentar meu negócio, hoje tenho três unidades e ainda gero emprego para outras pessoas. Essa festa só ajuda a divulgar nosso trabalho”, contou.

População celebra clima familiar

Quem também aprovou o evento foi o público. Lilian, moradora da cidade, disse que estava há algum tempo sem frequentar festas no município, mas se surpreendeu com a estrutura. “Está tudo muito bom. Para as crianças e para a família está perfeito”, elogiou. Gilmar, que levou a família para curtir a noite, também destacou a segurança e o clima acolhedor. “Pode vir de boa. Trago meu filho aqui e ele brinca tranquilo. Está bacana para a cidade”, afirmou.

Programação segue nesta sexta-feira e ao longo do mês

As comemorações continuam nesta sexta-feira (12), novamente no Parque Santa Maria. A partir das 18h, o público poderá aproveitar apresentações do Grupo Presença e do Pocket Samba, além de curtir a praça de alimentação e os brinquedos gratuitos para as crianças.

No sábado (13), a programação traz o Festival Gospel, a partir das 14h, reunindo grupos de louvor de igrejas da cidade e encerrando a noite com show do Grupo Morada.

O mês segue com outras atrações: no dia 21 acontece o aniversário de 20 anos da Feira de Arte e Artesanato (Feart), no estacionamento do Centro Cultural, com a apresentação da Orquestra de Violeiros de Jaguariúna. Já no dia 28, às 10h, será realizada uma edição especial do Café com Viola na Estação de Guedes.

A programação esportiva também faz parte da festa, com destaque para o 52º Passeio Ciclístico “Lebrão”, no domingo (14), a partir das 8h, com sorteio de brindes e premiação para o ciclista mais novo, o mais idoso e a bicicleta mais enfeitada.

VEJA AQUI A ENTREVISTA COM OS CANTORES: