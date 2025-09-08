Jaguariúna define finalistas do Amadorzão 2025 nas Taças Prata e Ouro

Vila Nassif, Cruzeiro, Engra e Coringão vão disputar os títulos no próximo sábado, no Campo do Azulão

As equipes U.S. Vila Nassif e Cruzeiro na Taça Prata, e Engra e Coringão, na Taça Ouro, são as grandes finalistas do Campeonato Amador de Futebol – Amadorzão 2025 -, promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Jaguariúna.

Cruzeiro e Vila Nassif fizeram campanhas muito semelhantes na Taça Prata com 23 pontos conquistados em 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota cada finalizando com o mesmo saldo de 14 gols. A diferença, porém, veio nos gols marcados. Foram 26 do Cruzeiro e 22 do Vila Nassif.

Já na Taça Ouro, a invicta equipe do Engra teve melhor desempenho com 22 pontos somados em 8 jogos. Foram 7 vitórias e um empate com 20 gols marcados e apenas 3 sofridos. O Coringão somou 17 pontos com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Foram 16 gols pró e 6 contra.

As partidas semifinais foram disputadas neste último final de semana no Campo do Azulão.

Semifinais Taça Prata

Jardim Eliza 0 x 1 Vila Nassif

Roseira de Baixo 1 x 2 Cruzeiro

Semifinais Taça Ouro

Engra 2 x 1 Aliança

Coringão 1 (4) x (1) 1 Peralta

Final Taça Prata – Campo do Azulão

Sábado, dia 13, 14h – U.S Vila Nassif x Cruzeiro

Final Taça Ouro – Campo do Azulão

Sábado, dia 13, 16h – Engra x Coringão