JAGUARIÚNA É HEPTACAMPEÃ DOS JOGOS DESPORTIVOS DO CIRCUITO DAS ÁGUAS PAULISTA

Jaguariúna brilhou mais uma vez no cenário esportivo regional e conquistou, pela sétima vez, o título de campeã dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista. A vitória consolida a cidade como uma potência esportiva da região e celebra o talento, a dedicação e o espírito de equipe dos seus atletas e técnicos.

O troféu, que homenageia o saudoso Antônio Aparecido Rodrigues dos Santos, o “Lebrão”, ex-secretário de Esportes de Jaguariúna, foi entregue nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro, em uma cerimônia de premiação realizada na cidade de Holambra.

Os Jogos Desportivos reuniram as cidades que compõem o Circuito das Águas Paulista, promovendo a integração por meio do esporte e destacando talentos locais em diversas modalidades. Jaguariúna se destacou mais uma vez em várias modalidades, como futebol masculino, futsal feminino e masculino, voleibol, basquete, entre outras.

“Quero parabenizar cada atleta, técnico e todos os envolvidos que representaram Jaguariúna com tanto empenho. Vocês são o motivo desse sucesso. Parabéns também a todas as cidades que participaram e ao Consórcio do Circuito das Águas Paulista pela realização do evento”, disse o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

Foto: divulgação