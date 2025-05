Mogi Mirim abre processo seletivo com 31 vagas para professores

A Prefeitura de Mogi Mirim abriu, nesta segunda-feira (18), o prazo para inscrições para o processo seletivo que visa o preenchimento de 31 vagas e formação de cadastro reserva para professores na área da Educação. O período para inscrição vai até 16 de junho e o procedimento dever feito exclusivamente pela Internet, no site novo.ibamsp-concursos.org.br. A taxa é de R$ 94 e os salários podem chegar a R$ 3.,904,10. A aplicação das provas objetivas está prevista para 6 de julho. A confirmação sobre horários e locais de prova serão divulgados no dia 28 de junho no site do IBAM novo.ibamsp-concursos.org.br e no Jornal Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura www.mogimirim.sp.gov.br. O edital completo do processo seletivo pode ser conferido no link https://www.mogimirim.sp.gov.br/…/0DdBddVfJqHf45Y8PcZJc… .

CARGOS VAGAS

Professor de Educação Básica (Apoio) 5

Professor de Educação Especial (Especial DV) 1

Professor de Educação Básica (Especial DA) 1

Professor de Primeira Infância 5

Educador de Ações Pedagógicas 1

Professor de Educação Básica 5

Professor de Educação Especial (Especial DM) 1

Professor de Educação Básica (Artes Plásticas) 1

Professor de Educação Básica (Inglês) 1

Professor de Educação Básica (Ciências) 1

Professor de Educação Básica (Informática) 2

Professor de Educação Básica (Educação Física) 3

Professor de Educação Básica (Geografia) 1

Professor de Educação Básica (História) 1

Professor de Educação Básica (Matemática) 1

Professor de Educação Básica (Língua Portuguesa) 1