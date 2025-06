Musical infantil “Maria da Luz” é atração no Teatro Castro Mendes, em Campinas

O musical infantil “Maria da Luz”, da premiada Cia. dos Náufragos, de Campinas, será apresentado neste domingo, 8 de junho, às 16h, no Teatro Municipal Castro Mendes, em Campinas. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

A peça mergulha no universo do realismo fantástico para contar a história de um pequeno vilarejo nas Cordilheiras que, de repente, é tomado pela escuridão. A única esperança dos moradores está em Maria da Luz, uma menina que emana luz pelos olhos e transforma a realidade ao seu redor. Com uma proposta cênica que combina música ao vivo, máscaras teatrais e teatro de bonecos, o espetáculo promete encantar crianças e adultos.

Marca da identidade da companhia, que se inspira em obras literárias para a confecção de seus espetáculos, o musical infantil “Maria da Luz” nasceu do fascínio do grupo pelo livro homônimo assinado pelo autor e multi artista uruguaio Rafael Curci, com ilustrações de Ana Muriel. Por sinal, a obra integra a coletânea “As Três Marias”, uma trilogia de contos breves situados em diferentes povoados da América Latina.

Para Moacir Ferraz (Boa Companhia | SP), o diretor da montagem, o encontro foi amor à primeira leitura. “De cara, dois temas que vimos no texto original nos chamaram a atenção: o nascimento de uma criança como força renovadora da vida e o embate entre um modo de viver mais simples, em comunhão com a natureza, versus a versão moderna de existência baseada no modelo de consumo capitalista”, afirmou o diretor.

Para conhecer a narrativa, o espectador precisará viajar até um vilarejo longínquo chamado Tokonar. Nesse local de escuridão, isolado entre as montanhas das Cordilheiras, nasce uma menina com um dom muito peculiar: o de emanar luz pelos olhos. Com a falta de iluminação e o desarranjo de uma promessa de eletricidade, somente a luz de uma criança é a esperança para a sobrevivência da comunidade.

E como trazer “Maria da Luz” à luz dos holofotes? A resposta é de puro encantamento: a partir da multilinguagem cênica, composta de música, máscara e teatro de bonecos, outra marca da pluralidade cênica da Cia. dos Náufragos. “Tudo isso, é claro, esculpido de forma coletiva durante os ensaios, que contaram com exercícios de imaginação, improvisação e criação”, afirmou.

O destaque ficou para os atores-músicos Cristiane Taguchi, Esteban Alvarez, Miguel Damha e Renan Villela, que dão vida a oito personagens para lá de fantásticos e misteriosos.

Máscaras são o passaporte para o universo fabuloso

Construídas pelo artista Lu Antunes, de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, as máscaras do espetáculo são o passaporte para o universo fabuloso. “A máscara é um instrumento ancestral ligado às origens do próprio teatro. No caso de nossa peça, ela auxilia a trazer o elemento fantástico que ronda o vilarejo de Tokonar, pois os habitantes não são pessoas comuns, como os espectadores vão comprovar”, conta o ator Miguel Damha.

Já a trilha sonora original, assinada pelo trio Esteban Alvarez, Renan Villela e Bruno Cabral, é executada ao vivo a partir da sonoridade de inúmeros instrumentos, entre os quais o charango (pequeno instrumento de cordas andino), que se torna fio condutor da narrativa.

“A cultura andina é uma grande influência para o espetáculo. Além de inspirar a música, ela permeou a costura dos figurinos, que recriam os trajes tradicionais dos povos andinos, e a construção dos cenários, que contam com estruturas dinâmicas e luminosas”, destaca a atriz Cristiane Taguchi.

E qual luz de esperança o espetáculo traz aos pequenos e grandes espectadores? A Cia. dos Náufragos permite alguns spoilers: a importância das crianças no coletivo, a harmonia de se viver em comunidade, o respeito à natureza e o fim das intolerâncias. Só isso? Cristiane Taguchi acrescenta mais algumas: “Gostaria que o público tivesse uma experiência divertida e emocionante, e que ela contribuísse, de alguma forma, com a construção de uma sociedade mais simples e feliz.”

A companhia

A Cia. dos Náufragos foi criada em 2014, em Campinas, pelos atores-músicos Cristiane Taguchi, Miguel Damha, Renan Villela e Esteban Alvarez, formados em Artes Cênicas pela Unicamp. O grupo desenvolve, desde sua criação, uma pesquisa artística a partir de dois temas centrais: o teatro narrativo e a exploração da música como dramaturgia de cena.

Dentre as montagens da companhia, podemos destacar o espetáculo de rua A Ilha Desconhecida, baseado na obra do Nobel José Saramago, a peça de máscaras Contos para enganar a morte, inspirada obra homônima do escritor Ricardo Azevedo, e o musical infantil Destroca, livre adaptação do livro Troquei meu pai por dois peixinhos dourados, de Neil Gaiman; e Maria da Luz, espetáculo infantil de máscaras inspirado na obra homônima de Rafael Curci.

SERVIÇO

O quê: Maria da Luz, da Cia. dos Náufragos

Quando: Domingo (8/6), às 16h

Onde: Teatro Municipal Castro Mendes (Praça Corrêa de Lemos, s/n, Vila Industrial, em Campinas | SP)

Quanto: Ingressos à venda por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Onde comprar: https://bileto.sympla.com.br/event/106959/d/321395?_gl=1*ghlve1*_gcl_au*NzU5NjY2MDc5LjE3NDUzMzg2OTI.*_ga*MTgzMjUzMjEwNS4xNzQ1MzM4Njk1*_ga_KXH10SQTZF*czE3NDg4NzIxMzgkbzIkZzEkdDE3NDg4NzI2MDEkajQ5JGwwJGgxOTAzNzIyMDM0

Mais informações | Instagram: @ciadosnaufragos