JAGUARIÚNA FAZ PARTE DO DIA DO DESAFIO 2025

Nesta quarta-feira, dia 28, a cidade de Jaguariúna marcará presença novamente na campanha global “Dia do Desafio”, que neste ano celebra 30 anos promovendo a atividade física e o bem-estar.

Nesse sentido, a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, que irá coordenar a iniciativa a nível municipal, além das ações pontuais em suas atividades previamente agendadas, convida toda comunidade a participar desta mobilização com uma prática voluntária de atividade física em casa, praças, nas ruas, nas escolas ou até mesmo nos locais de trabalho, sozinho ou em grupo.

Importante também que essa atividade possa ser publicada em redes sociais, marcando a Prefeitura Municipal nos stories de sua página no instagram @prefeituradejaguariuna.

Coordenada pelo Sesc São Paulo no continente americano, a iniciativa reúne mais de 3.500 organizações em 14 países para incentivar o movimento como um direito de todos, a qualquer momento e em qualquer lugar.

A edição de 2025 reforça o compromisso com o Plano de Ação Global sobre Atividade Física 2018-2030 da OMS, baseado em quatro pilares: sociedades, ambientes, sistemas e pessoas mais ativas.