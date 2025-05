Rodada movimentada agita Campeonato de Futebol Adulto em Santo Antônio de Posse

Foto Ilustrativa

Quatro partidas definiram novo cenário na tabela; Real Aliança lidera com goleada histórica

O Campeonato de Futebol Adulto de Santo Antônio de Posse teve mais uma rodada repleta de emoção e gols neste final de semana. As partidas aconteceram no Campo Municipal José Ferreira Neto, com destaque para a expressiva vitória do Real Aliança, que goleou o Fazendinha por 8 a 0 no domingo (25).

No sábado (24), o time do Rincão superou o Explosão em confronto direto e venceu por 4 a 2, assumindo a liderança do Grupo B. Na sequência, o Canarinho garantiu três pontos importantes ao vencer o São Judas F.C. por 2 a 1.

O domingo começou com um duelo equilibrado entre C.S.K.A. e Maria Helena F.C., com vitória do C.S.K.A. por 1 a 0. Já o segundo jogo do dia foi dominado pelo Real Aliança, que aplicou a maior goleada da competição até o momento: 8 a 0 sobre o Fazendinha, consolidando-se na liderança do Grupo A.

Classificação atual:

Grupo A

1º – Real Aliança

2º – Paulista

3º – 100 Limites

4º – Atlético Possense

5º – Canarinho

6º – São Judas

7º – Fazendinha

Grupo B

1º – Rincão

2º – União Possense F.C.

3º – Figueirense

4º – C.S.K.A.

5º – Alagoas

6º – Explosão

7º – Maria Helena

Próxima rodada – Campo Municipal José Ferreira Neto:

Sábado, 31 de maio

13h30 – Atlético Possense x Canarinho

15h25 – Real Aliança x Paulista

Domingo, 1º de junho

8h00 – Figueirense x Alagoas

9h45 – União Possense F.C. x Rincão

O campeonato segue promovendo o esporte amador e reunindo a comunidade em torno do futebol local. A expectativa é de mais confrontos equilibrados na próxima rodada.