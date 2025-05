Judô de Artur Nogueira conquista 15 medalhas em torneio

A equipe de judô de Artur Nogueira conquistou 15 medalhas — sendo 1 ouro, 6 pratas e 8 bronzes — na primeira edição do Torneio INBRADE de Judô, realizada no domingo (25), em Paulínia. O evento reuniu cerca de 900 judocas, das categorias Sub-7 até Sênior, no Ginásio Agostinho Fávaro.

O município foi representado por 38 atletas do Projeto Judô Esporte Social, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. O grande destaque foi Karoline Marques, que venceu todas as lutas da categoria Sênior Meio Médio e conquistou a medalha de ouro para Artur Nogueira.

Outros destaques foram os professores Camila Vieira (Sênior Leve) e André Jr. (Sênior Médio). Ambos chegaram às finais de suas categorias, mas acabaram superados na última luta, garantindo, ainda assim, importantes medalhas de prata.

O professor Lucas Vieira celebrou a participação e destacou a integração entre os atletas. “Hoje foi um dia para integrar nossas equipes. Os atletas mais jovens puderam aprender e torcer pelos mais experientes. Essa integração fortalece o espírito de equipe e promove a troca de conhecimento, gerando boas perspectivas para o restante da temporada”, avaliou.

Além de Camila e André, outros quatro judocas nogueirenses conquistaram medalhas de prata: Lis Oliveira (Sub-13 Pesado), Kauã Davide (Sub-13 Leve), Maria Gabriela (Sub-13 Super Ligeiro) e Bianca Rodrigues (Sênior Meio Leve).

Completaram o quadro de medalhas, com o bronze: Matheus Rodrigues (Sub-13 Médio), Lucas Santos (Sub-13 Meio Médio), Eduardo Maia (Sub-13 Meio Médio), Flora Gonçalves (Sub-13 Médio), Thiago Davide (Sub-15 Ligeiro), Davi Cotrim (Sub-15 Médio), Erick Oliveira (Sub-18 Super Ligeiro) e Gustavo Tristão (Sub-18 Ligeiro).

O secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues, comemorou os resultados e ressaltou a importância da presença dos atletas mais experientes. “É muito bom ver novos judocas subindo ao pódio, mas também é muito gratificante ver os mais experientes ainda em disputas. Sabemos das dificuldades de conciliar o esporte de rendimento com a vida adulta, mas é essencial para os mais novos acompanharem aqueles que são suas referências”, destacou.

Os judocas de Artur Nogueira seguem na agenda esportiva: no próximo domingo (1), viajam até o Parque São Jorge, em São Paulo, para disputar o Open Corinthians.