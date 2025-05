Jaguariúna promove 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e debate propostas para políticas públicas

Evento discutiu saúde, mobilidade, cultura e acolhimento, além de fortalecer a participação ativa da população idosa nas decisões do município.

Na última sexta-feira (23), o Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, foi palco da 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que reuniu autoridades, representantes da sociedade civil e participantes para discutir políticas públicas voltadas à promoção de um envelhecimento digno e ativo.

Com o tema “Envelhecimento multicultural e democracia: urgência por equidade, direitos e participação”, a conferência teve como principal objetivo conferir as políticas públicas atualmente vigentes e aprovar novas propostas, que serão encaminhadas à conferência estadual e, futuramente, à nacional. A realização foi do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

A programação contou com apresentações culturais do grupo “Viva Melhor”, que atende mais de 300 idosos em diferentes polos do município. O grupo apresentou a coreografia “Black and White”, que representará Jaguariúna na 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), em São João da Boa Vista.

Apresentação do grupo de dança do Programa “Viva Melhor”, da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer

Durante o evento, o prefeito Davi Neto também anunciou novos programas e serviços voltados exclusivamente à população idosa. Foram anunciados a reativação do Centro “Dia do Idoso”, o programa “Vida Longa” e o projeto “UPA 60+”

Além disso, a conferência promoveu uma importante palestra ministrada pelo assistente social Antônio Sérgio Curioni, que também mediou os debates sobre as propostas elaboradas previamente pelos idosos e pelo Conselho Municipal.

As propostas foram organizadas em cinco eixos temáticos:

● Financiamento das políticas públicas;

● Fortalecimento das ações de proteção à vida e à saúde;

● Enfrentamento da violência e do abandono;

● Participação social e protagonismo das múltiplas velhices;

● Fortalecimento dos conselhos como política de Estado.

Segundo Paulo César Lucindo de Abreu, presidente do Conselho Municipal do Idoso, a expectativa é que as propostas avancem até se tornarem políticas públicas efetivas: “a nossa intenção é que estas propostas se tornem políticas municipal, estadual e federal.”

Para Ana Soares, participante do grupo Viva Melhor, eventos como a conferência são essenciais: “Um idoso ativo economiza em plano de saúde e estrutura pública. A sociedade precisa olhar para quem está envelhecendo”, destacou.

Jaguariúna possui o reconhecimento de “Cidade Amiga do Idoso”, conferido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela excelência nas políticas voltadas ao bem-estar e qualidade de vida da população idosa.

Ao final da conferência, as propostas foram formalmente aprovadas e seguirão para a etapa estadual, onde serão analisadas novamente antes de seguirem para a conferência nacional.

Texto: Caio Amaral