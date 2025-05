Prefeitura realiza caminhada contra abuso de crianças e adolescentes em Artur Nogueira

Evento acontece nesta sexta (16), com concentração em frente ao Espaço Mãe e Filho e palestra de encerramento na Praça CEU das Artes

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promoverá a 8ª Caminhada da Campanha Nacional de Conscientização Contra o Abuso e a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação acontece nesta sexta-feira (16).

Organizada em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), a caminhada terá início às 8h30, com concentração em frente ao Espaço Mãe e Filho (Calçadão), na Avenida XV de Novembro.

O trajeto seguirá até à Praça CEU das Artes, na Rua Ricardo Tagliari, no Parque dos Trabalhadores, onde será realizada uma palestra de encerramento com previsão de término às 11h.

Durante o percurso, haverá carro de som e distribuição de panfletos informativos, com o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre a importância do enfrentamento à violência sexual infantojuvenil.

A atividade contará com a presença de organizações da sociedade civil (OSC’s) atendidas pela rede socioassistencial, além de alunos das escolas estaduais do município. As escolas municipais também participarão da campanha, promovendo ações internas voltadas à temática.

UNINDO FORÇAS

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Zezé Hunglaub, reforça a importância da mobilização.

“Mais do que uma caminhada, essa ação é um compromisso coletivo com a proteção das nossas crianças e adolescentes. Precisamos falar sobre o tema, informar e conscientizar. O silêncio não pode ser uma opção”, afirma.

A campanha integra a programação do 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e reforça o compromisso da Prefeitura com a promoção de direitos e a garantia de proteção integral à infância e juventude.