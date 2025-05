Workshop em Campinas discute publicidade governamental

foto Grupo Luz

Evento gratuito reúne especialistas no dia 7 de maio e é voltado a gestores públicos e profissionais da comunicação

No dia 7 de maio (quarta-feira), das 8h às 13h, acontece em Campinas o workshop “Os Eleitos – Como ser protagonista do seu mandato”, na Associação Comercial de Campinas (ACIC) – Rua José Paulino, 1111, no centro. O evento é uma realização da APCM (Associação de Profissionais de Comunicação e Marketing) e da Sinapro (Sindicato das Agências de Propaganda). A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita previamente pelo link.

O workshop contará com dois palestrantes e especialistas no tema: o publicitário e vice-presidente da APCM de Ribeirão Preto, Gustavo de Castro e o advogado Paulo Gomes. A idealização do evento é de Gustavo de Castro, profissional com experiência e atuação em órgãos públicos desde 2005 e, no ano de 2015, apresentou o projeto à presidência da APCM, liderada na época pelo publicitário, Toni Valente.

Com a implementação do projeto, a APCM mobilizou a aplicação de uma pesquisa desenvolvida em parceria com a Factual Pesquisas. O levantamento detectou que a região atendida pela associação (Franca, São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Ribeirão Preto), possuía de R$ 210 a R$ 230 milhões de verbas públicas que poderiam estar no mercado, mas que não estavam sendo utilizadas.

A pesquisa também apontou que os órgãos públicos tinham uma grande dificuldade de realizar as licitações, visto que possuem uma lei específica, de número 12.232/10, que regula não só o processo licitatório, mas a execução do contrato. “Essa é a única categoria profissional que tem uma lei específica para uma licitação pública. Com base nesse potencial e na dificuldade que encontramos, montamos o workshop, que nasceu na época com o nome de Governo Presente”, relembra Gustavo.

A parceria com o advogado Paulo Gomes nasceu naquele momento e possibilitou ao workshop concentrar uma visão técnica do tema e a ênfase na parte jurídica. “Depois do sucesso do evento, o projeto incorporou outro modelo, intitulado como “Publicidade Governamental e Propaganda Eleitoral”, para explicar a diferença entre os dois. Em 2020, surgiu o workshop “Os Eleitos”. Trata-se de um workshop formatado com perguntas e respostas”, complementa. São cerca de 45 perguntas que a organização do evento desenvolve e levanta com inscritos e as respostas são dadas pelos dois profissionais durante o evento, visando propiciar mais dinamismo ao encontro.

O publicitário Gustavo de Castro projeta que as edições anteriores do workshop já impactaram mais de 1.200 agentes públicos, prestando orientações sobre como fazer o processo licitatório e como executar o contrato. “A prova deste resultado é a enorme quantidade de licitações que têm surgido por parte dos órgãos públicos, de prefeituras e câmaras municipais, nos mais de diversos municípios de São Paulo e de Minas Gerais. Nossa intenção foi destravar esses processos licitatórios e mostrar para as administrações públicas como a publicidade governamental é importante de ser feita dentro do mandato”, completa Gustavo.

Para eleitos e não eleitos

O workshop é direcionado para todos os públicos ligados à publicidade governamental ou que desejam ingressar na área. “Esse workshop está no nível 4 e, a cada ano, subimos o seu nível e sua complexidade. Serve portanto tanto para quem foi reeleito, quem já está no mandato ou quem assume pela primeira vez. Na verdade, é para explicar algo que as administrações públicas, os mandatários, têm dificuldade de compreender por conta da lei específica”, finaliza Gustavo.

Serviço:

Workshop “Os Eleitos Nível 4 – Como ser protagonista do seu mandato”

Data: 7 de maio, quarta-feira

Horário: das 8h às 13h

Local: Associação Comercial de Campinas (ACIC) – Rua José Paulino, 1111, no centro de Campinas

Inscrição: gratuita e feita no site.

Sobre a APCM

Fundada em 13 de agosto de 1984, com o nome de Associação Paulista de Propaganda – Ribeirão Preto, a entidade sem fins lucrativos teve como finalidade cuidar dos interesses sociais dos profissionais da área da publicidade e propaganda de toda a região nordeste do estado de São Paulo, com sede em Ribeirão Preto.

A partir de 1989, a razão social da entidade passou a ser Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão Preto, conhecida nacionalmente como APP Ribeirão, através de eventos consagrados. Em 2024, em ritmo de renovação, a diretoria da instituição apresentou ao mercado um novo posicionamento e logomarca, adotando posteriormente a nomenclatura APCM – Associação dos Profissionais de Comunicação e Marketing.