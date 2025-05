Jaguariúna promove ação solidária em prol de animais neste sábado

Evento “Pit Stop da Ração” pretende arrecadar uma tonelada de alimento para cães e gatos

Com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, será realizado neste sábado, 17 de maio, o evento “Pit Stop da Ração”. A ação acontece das 9h às 14h no estacionamento do Parque Santa Maria.

O objetivo da iniciativa é arrecadar uma tonelada de ração, que será destinada a protetores independentes e entidades que atuam na causa animal no município.

Para facilitar a participação, o evento contará com sistema drive-thru, permitindo que os doadores entrem de carro, façam a entrega e, se desejarem, estacionem em uma área externa para aproveitar as demais atrações do evento.

O espaço ainda contará com a presença de food trucks e com a Feira das Empreendedoras, oferecendo diversas opções de alimentação e compras ao público presente.

Foto Ilustrativa