Futsal de Artur Nogueira avança com duas categorias na Liga Campineira

O futsal de Artur Nogueira segue fazendo história na Liga Campineira. Com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, as equipes Sub-21 e Sub-14 da Associação Cultural e Esportiva de Futsal (ACEF) avançaram para as fases decisivas da competição regional após vitórias importantes.

No último sábado (21), a equipe Sub-21 garantiu a vaga na grande final ao vencer o Red Bull Riviera por 6 a 4, em um confronto eletrizante no Ginásio Rogê Ferreira, em Campinas. A decisão do título será na próxima quarta-feira (2 de julho), às 21h45, no mesmo ginásio, contra a equipe da Prefeitura de Itupeva.

“A vaga na final é motivo de orgulho para todos nós. Mostra que o trabalho sério e o talento dos nossos atletas fazem a diferença”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues.

Já a equipe Sub-14 entrou em quadra na segunda-feira (23) e venceu o Jubá Futsal por 2 a 1, também em Campinas, garantindo a classificação para a semifinal do campeonato. Agora, a ACEF Artur Nogueira aguarda o resultado do confronto entre Pulo Futsal Campinas e A.A. Itamaraty para conhecer seu adversário na próxima fase.

“O desempenho das equipes reforça a força do futsal nogueirense nas categorias de base e o trabalho contínuo da ACEF, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, na formação de atletas e fortalecimento do esporte no município”, finalizou o diretor de Esporte, Paulo Henrique de Souza.