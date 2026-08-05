Jaguariúna promove programação especial do Agosto Dourado nas UBSs

Atividades gratuitas para gestantes e puérperas incluem rodas de conversa, palestras, orientações e acolhimento durante todo o mês

A Prefeitura de Jaguariúna promove durante o mês de agosto uma programação especial nas Unidades Básicas de Saúde em alusão ao Agosto Dourado, campanha dedicada ao incentivo, à proteção e ao apoio ao aleitamento materno.

As atividades são organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e voltadas principalmente a gestantes e puérperas.

A programação inclui rodas de conversa, palestras, orientações, troca de experiências e ações de acolhimento, com a participação de profissionais das equipes de Saúde.

PROGRAMAÇÃO

UBS 12 de Setembro

26 de agosto, das 9h às 10h: roda de conversa com Dra. Joélia e Dra. Lilian.

UBS Cruzeiro do Sul

10, 17, 24 e 31 de agosto, às 8h: rodas de conversa com equipe multidisciplinar.

UBS Fontanella

17 de agosto, às 8h: troca de experiências, café da manhã e orientações sobre amamentação.

UBS Florianópolis

10 de agosto, às 14h: “Benefícios da Amamentação para a Mãe e para o Bebê”, com Marilda Delgado, enfermeira e consultora em amamentação.

17 de agosto, às 14h: “Mitos e Verdades: Soluções e Práticas Sustentáveis na Amamentação”, com Gabriela Rangel, doula e consultora em amamentação.

24 de agosto, às 14h: “Rede de Apoio: Cuidando de Quem Amamenta”, com Rosângela Braga, enfermeira obstetra, doula e consultora em amamentação.

27 de agosto, às 14h: roda de conversa “Os Desafios Emocionais da Amamentação”, com o setor de Psicologia da unidade.

UBS Guedes

18 de agosto, às 8h30: roda de conversa com a médica ginecologista Gabriela Pereira da Silva.

UBS Miguel Martini

19 de agosto, às 8h: orientações e fotos para o mural.

21 de agosto, às 8h: orientações, palestras, café da manhã e show de prêmios.

UBS Nassif

14 de agosto, às 14h: roda de conversa e orientações.

UBS Nova Jaguariúna

14 de agosto, às 14h: roda de conversa e orientações.

UBS Roseira de Baixo

28 de agosto, às 10h: roda de conversa e orientações.

UBS Roseira de Cima

18 de agosto, das 10h às 11h: roda de conversa e orientações.

UBS Santo Antônio do Jardim

11 de agosto, às 9h: roda de conversa e orientações.

O Agosto Dourado reforça a importância do aleitamento materno para a saúde da mãe e do bebê. Durante o mês, as equipes da Atenção Básica também intensificarão as orientações sobre amamentação nos atendimentos realizados nas unidades.

AMBULATÓRIO DE AMAMENTAÇÃO

Além das atividades da campanha, Jaguariúna conta desde 2023 com o Ambulatório de Amamentação, serviço permanente que funciona na UBS Fontanella.

O atendimento é realizado mediante agendamento. No local, as mães recebem orientações, auxílio para correção da pega do bebê, consultoria em amamentação e suporte diante de dificuldades durante o aleitamento.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3867-9700, ramal 3153.

Fonte: Prefeitura de Jaguariúna

Foto: Divulgação

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