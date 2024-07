Jaguariúna Rodeo Festival 2024 Anuncia Atrações da Última Noite

A 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival promete encerrar com chave de ouro. No dia 28 de setembro, o palco principal será dominado por grandes nomes da música sertaneja e eletrônica, garantindo uma noite inesquecível para os amantes do festival. Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto e Dennis são as atrações confirmadas para incendiar a última noite de festa.

Zé Neto & Cristiano: Emoção e Sertanejo Raiz

A dupla Zé Neto & Cristiano, conhecida por seus sucessos como “Largado às Traças” e “Notificação Preferida”, promete trazer uma dose extra de emoção ao festival. Com uma carreira consolidada e inúmeros prêmios na bagagem, a dupla vai embalar o público com seu repertório cheio de hits.

Gustavo Mioto: Romantismo e Energia

O cantor Gustavo Mioto, que conquistou o coração do público com músicas como “Com ou Sem Mim” e “Impressionando os Anjos”, também subirá ao palco. Sua presença é garantia de uma apresentação cheia de romantismo e energia, que vai envolver todos os presentes.

Dennis: Batidas Eletrônicas e Animação

Para fechar a noite com um toque especial, Dennis, um dos maiores DJs e produtores do Brasil, promete transformar a arena em uma verdadeira pista de dança. Conhecido por suas colaborações de sucesso e por agitar festas por todo o país, Dennis trará seus beats eletrônicos para garantir que ninguém fique parado.

Expectativa para o Grande Final

A última noite do Jaguariúna Rodeo Festival 2024 será um verdadeiro espetáculo de música e diversão. Com uma mistura de sertanejo e música eletrônica, o evento oferece uma experiência diversificada e emocionante para todos os gostos. Prepare-se para uma noite histórica que ficará na memória dos fãs e marcará mais um capítulo de sucesso na trajetória do festival.

O Jaguariúna Rodeo Festival, que ao longo dos anos se firmou como um dos maiores eventos do gênero no Brasil, continua a surpreender e encantar seu público, sempre elevando o nível das atrações e proporcionando momentos inesquecíveis.