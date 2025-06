Tratterie Holandesa apresenta cardápio sazonal de inverno com pratos exclusivos e acolhedores

Ambiente aconchegante em Holambra recebe clientes para experiência única com sabores da estação

A chegada do inverno é um convite para refeições mais encorpadas, reconfortantes e cheias de sabor. Em Holambra, a Tratterie Holandesa se destaca ao oferecer um cardápio sazonal de inverno cuidadosamente elaborado sob a coordenação dos chefs Marcel e Penha. A proposta é simples: unir o frescor e a autenticidade dos ingredientes da estação ao melhor da cozinha internacional, num ambiente acolhedor, ideal para momentos especiais.

A grande vantagem dos pratos sazonais está na qualidade dos ingredientes: frutas, verduras e carnes utilizados estão em seu auge, proporcionando sabores mais intensos e maior valor nutritivo. A sazonalidade respeita o ciclo natural dos alimentos, resultando em uma culinária mais sustentável, saborosa e saudável.

O novo cardápio de inverno da Tratterie Holandesa inclui quatro pratos principais:

1. Estincon de Cordeiro

Acompanha purê de batata com cheiro verde e o próprio caldo do cozimento, resultando em uma combinação envolvente de sabor e textura.

2. Filé Mignon

Servido com talharim ao molho de cogumelos frescos, é uma celebração da culinária clássica com um toque de requinte.

3. Marreco com Molho de Frutas Vermelhas

Acompanha legumes salteados na manteiga e arroz típico, combinando suculência, leve acidez e aromas refinados.

4. Ossobuco com Polenta Mole à Moda Mineira

Uma fusão da tradição italiana com o sabor mineiro, o prato combina maciez e rusticidade, aquecendo corpo e alma.

“Nosso cardápio sazonal é mais do que uma mudança de menu: é uma experiência gastronômica alinhada com o clima e com os sabores que a estação pede”, destaca a chef Penha

Serviço

Tratterie Holandesa – Rua das Camélias, 317, Centro – Holambra/SP

Reservas: (19) 99188-8927

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta: das 11h30 às 15h

Domingos e feriados: das 11h30 às 16h.