JAGUARIÚNA UNE FUTEBOL E SAÚDE NO ‘NOVEMBRO AZUL’

O pontapé inicial da campanha Novembro Azul, de conscientização e

combate ao câncer de próstata, será dado literalmente neste domingo,

dia 6 de novembro, em Jaguariúna. A Secretaria Municipal de Saúde, em

parceria com a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, vai unir o

futebol aos cuidados à saúde do homem.

O projeto “Jogando pela Saúde” será realizado durante a etapa final do

Campeonato de Futebol Municipal Master, entre as equipes Roseira x

Máfia, a partir das 9h, no Azulão.

Vestidos de azul, profissionais da saúde vão conversar com atletas e

torcedores sobre a campanha de promoção da saúde masculina,

prevenção do câncer de próstata, além de realizar aferição de

pressão arterial e glicemia, solicitação de exames de PSA para homens

a partir de 40 anos e encaminhamento aos programas de controle de

tabagismo e planejamento familiar.

“Novembro é o mês dedicado à saúde dos homens. O alvo principal é o

câncer de próstata, que é um dos principais tipos de tumores entre a

população masculina. Mas a campanha tem um objetivo maior: estimular

nos homens o cuidado com a saúde e a prática de atitudes saudáveis”,

explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de

Oliveira Pelisão. “Por isso, decidimos unir o futebol à saúde, num

dia muito especial, que é a final do Campeonato de Futebol Master”,

completa.