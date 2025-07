Rock no Rio Mogi Guaçu será no dia 12 de julho, no Parque dos Ingás

A Secretaria Municipal de Cultura vai promover mais uma edição do Rock no Rio Mogi Guaçu, no Parque dos Ingás. O evento vai acontecer no dia 12 de julho, a partir das 14h, em comemoração ao Dia Mundial do Rock, lembrado em 13 de julho. Com entrada franca, o público poderá conferir uma programação para lá de especial, além de Feira de Artesanato e praça de alimentação.

Cinco bandas foram selecionadas para animar o público com o melhor setlist. As bandas habilitadas por meio de chamamento público são: Trilogia Urbana, Rock Village, Rotta do Som, Red Roots e Rockstrada. O primeiro show começa às 15h e o último está agendado para às 21h. Um dia inteiro de muito rock and roll.

O secretário de Cultura, André Sastri, reforçou que o objetivo do Rock no Rio é fortalecer e incentivar o movimento do rock, como de outros gêneros e disponibilizar espaços públicos para que os artistas possam divulgar seus trabalhos.

“Essa será a quarta edição do Rock no Rio e temos certeza de que será um sucesso de público, como nas edições anteriores. Mais uma vez, iremos promover um evento bem-organizado e que poderá receber toda a família com segurança levando o rock de qualidade para todos”, disse.

Parque dos Ingás

12 de julho, a partir das 14h

15h – Trilogia Urbana

16h30 – Rotta do Som

18h – Red Roots

19h30 – Rockstrada

21h – Rock Village