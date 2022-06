JEESP 2022: estudantes guaçuanos participam de seletiva

Mogi Guaçu foi representada nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) Paralímpico 2022, que aconteceu entre os dias 6 e 15 de junho, no Centro Paralímpico Brasileiro. Mais de 300 alunos de 10 a 17 anos participaram. A competição serviu como seletiva para compor a seleção Paulista que estará representando o Estado nas Paralimpíadas Escolares 2022, fase nacional, que acontece em setembro.

A cidade foi representada por cinco alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) Profº Geraldo Sorg e Antônio Giovani Lanzi, além da escola estadual Profª Benedita Nair Xavier Vedovello na modalidade de atletismo. Os JEESP têm por objetivo promover por meio da prática esportiva a integração e o intercâmbio entre os alunos dos ensinos fundamental e médio das redes municipal, estadual e particular, além das Escolas Técnicas Estaduais e Federais em todo Estado.

A competição visa favorecer a descoberta de novos talentos esportivos que possam ser indicados para integrar a delegação do Estado para as Paralimpíadas Escolares – etapa nacional, para os Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s (CBDE) e Jogos da Juventude (COB), além de fomentar o desporto e o paradesporto escolar no Estado de São Paulo.

Mogi Guaçu será representada na fase regional escolar das Paralimpíadas que será realizado no período de 5 a 10 de setembro pela Emef Profº Geraldo Sorg e pela escola estadual Profª Benedita Nair Xavier Vedovello.

Os alunos convocados da Emef Profº Geraldo Sorg são:

Carlos Henrique Silva

Márcio Júlio Araújo da Rocha

Os alunos convocados da escola estadual Profª Benedita Nair Xavier Vedovelo são:

Axel Henrique Tristão dos Santos

Emily Vitória Montedioca

Emilly Vitória Santos