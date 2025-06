Ginástica Rítmica de Jaguariúna conquista sete medalhas em torneio regional

Evento no Ginásio do Azulão reuniu 35 atletas do Programa Primeiros Passos e equipes convidadas

O Ginásio do Azulão recebeu no sábado, dia 7, a competição de Ginástica Rítmica nível iniciante, reunindo 35 meninas da Prefeitura de Jaguariúna, integrantes do Programa Primeiros Passos, distribuídas em diversas categorias. O evento contou com a participação de 5 equipes: Prefeitura de Jaguariúna (Programa Primeiros Passos), Prefeitura de Amparo, Prefeitura de Aguaí, Estúdio de Dança AM (Machado-MG) e Estúdio NR (Jaguariúna).

Destaque para 13 ginastas jaguariunenses que conquistaram sete medalhas na categoria mirim, três na pré-infantil, uma na infantil e duas na pré-infantil corda.