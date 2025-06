UniFAJ realiza TechDay com mais de 150 projetos de Engenharia e Ciência da Computação

Exposição reforça protagonismo dos alunos e integração entre prática e teoria

A UniFAJ de Jaguariúna promoveu nesta quinta-feira, 5 de junho, no campus II, o TechDay, um evento que apresentou mais de 150 projetos desenvolvidos pelos alunos dos cursos de Engenharias e Ciência da Computação. A iniciativa proporcionou um ambiente de experimentação, conexão e inspiração, aproximando teoria e prática.

O TechDay foi muito além de uma simples exposição: representou uma oportunidade para conhecer de perto as ideias e soluções inovadoras criadas pelos estudantes. A proposta é estimular o empreendedorismo, a criatividade e a inovação prática, além de incentivar o surgimento de novos negócios e startups.

Um dos destaques do evento foi a divertida batalha de carrinhos eletrônicos via “estoura balão”, que envolveu projetos práticos de alunos e animou a exposição.

O evento contou com a participação de todos os cursos de Engenharia além de Ciência da Computação, demonstrando a força da UniFAJ como polo de inovação e desenvolvimento tecnológico na região.

A UniFAJ reforça o compromisso com a formação de profissionais capacitados, empreendedores e criativos, sempre conectados com as demandas do mercado e com as transformações do mundo.