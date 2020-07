Jovens têm até 30 de setembro para fazer o Alistamento Militar obrigatório – Holambra

Em função da pandemia do novo coronavírus, o Governo Federal ampliou em 90 dias o prazo para que jovens que completam 18 anos em 2020 façam o Alistamento Militar obrigatório. A apresentação, portanto, deve ser feita agora até o dia 30 de setembro.

Em Holambra, o atendimento é realizado na Junta Militar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30, na Praça dos Pioneiros, s/nº. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência em nome do jovem ou dos pais. O procedimento também pode ser realizado por meio da internet. O endereço é o www.alistamento.eb.mil.br. Neste caso, após o preenchimento do formulário é preciso comparecer à Junta do município para validar o processo. O valor da taxa para emissão do certificado de alistamento é de R$ 4,60, sujeito a mudanças a cada trimestre.

O Serviço Militar é o período de um ano em que o brasileiro recebe treinamento em Organização Militar da Marinha, Exército ou Aeronáutica para defender a Pátria. A secretária da Junta Militar em Holambra, Márcia Aparecida Rodrigues Pereira, explica que, na cidade, no ato do alistamento, os jovens já são dispensados por excesso de contingente na região. “Holambra é um município não-tributário, ou seja, não contribui com a convocação para o Serviço Militar inicial”, explicou.

O Alistamento Militar é obrigatório para todo cidadão do sexo masculino nascido no Brasil. Quem não realizá-lo dentro do prazo está sujeito a multa e não poderá, por exemplo, obter ou prorrogar a validade do passaporte, prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino ou ainda se inscrever em concursos públicos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3902-4169.