PRIMEIRA-DAMA DO ESTADO, CRISTIANE FREITAS, VISITA JAGUARIÚNA

Com a presença da primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, a Prefeitura de Jaguariúna realizou na manhã desta sexta-feira, dia 13 de junho, no Teatro Municipal Dona Zenaide, a cerimônia de entrega dos uniformes à delegação do município que representará a cidade na 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade (JOMI).

O evento também contou com as presenças do prefeito, Davi Neto, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, Bernadete Hilario, além do secretário municipal de Juventude, Esportes e Lazer, Carlos França, de vereadores, outros secretários municipais e integrantes do programa Viva Melhor e de outros programas sociais do município.

Os atletas Pedro Marchesini, de 89 anos, da modalidade Atletismo, e Marilene Ferrari Lucas Alves, de 83 anos, da Dança de Salão, representaram todos os integrantes da delegação jaguariunense e receberam as camisetas que a equipe irá usar no JOMI das mãos do prefeito e da primeira-dama do Estado.

Neste ano, a delegação de Jaguariúna no 27º JOMI terá 101 atletas, com participação em 14 modalidades. Em 2024, a cidade ficou em 6° lugar geral na competição. A Coreografia e a Dança de Salão de Jaguariúna são as atuais campeãs no JOMI. Em todas as edições dos Jogos, a cidade já conquistou mais de 30 pódios.

“Hoje é o dia de podermos colocar os uniformes nos campeões de Jaguariúna. Infelizmente, muitas pessoas ficam sozinhas na velhice e se escondem. Em Jaguariúna, os idosos são acolhidos, somos a cidade Amiga do Idoso. Em breve, teremos uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 60 mais e uma vila para idosos com 28 casas, com toda a infraestrutura, em parceria com o Governo do Estado”, disse o prefeito Davi Neto. “Parabéns a todos vocês, pelo emprenho e dedicação”, completou.

“Hoje vocês me fizeram lembrar da minha mãe, que tem 81 anos. É um prazer estar aqui, muito obrigado por tudo. Desejo tudo de bom para vocês”, disse Cristiane Freitas.

“Hoje não é um dia qualquer. Estamos muitos felizes com a presença da primeira-dama Cristiane Freitas. Em pouco tempo, já fizemos muito por quem mais precisa e vamos fazer ainda mais. Agradeço a presença de todos aqui. O trabalho está apenas começando”, afirmou Bernadete Hilario.

CURSOS DE CAPACITAÇÃO

Após o evento, o prefeito Davi Neto e a Cristiane Freitas visitaram os cursos do Caminho da Capacitação, programa do Fundo Social de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna, cuja carreta-escola do projeto está estacionada no Parque Santa Maria.

Foto: Diego Monarin