Judocas de Artur Nogueira conquistam medalha e se destacam na Copa São Paulo

Equipe do Projeto Judô Esporte Social participou do maior evento da América Latina e garantiu pódio com atleta da categoria Sub13

A equipe de judô de Artur Nogueira conquistou resultados expressivos na Copa São Paulo, considerada a maior competição da modalidade na América Latina. O município garantiu medalha de bronze com a atleta Maria Gabriela, durante o torneio realizado entre os dias 13 e 15 de março, no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.

Desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, o Projeto Judô Esporte Social levou 15 atletas para a competição, nas categorias Sub13, Sub15, Sub18 e Sub21. Ao todo, o evento reuniu 2.400 judocas, representando 239 equipes de 11 estados brasileiros.

O principal destaque nogueirense foi Maria Gabriela, de 11 anos, que voltou ao pódio após uma sequência de bons resultados. Na categoria Sub13 Super Ligeiro, a atleta venceu a primeira luta contra adversária de São José do Rio Preto por ippon. Na sequência, conquistou mais uma vitória por ippon diante de competidora da capital paulista. Nas quartas de final, superou uma judoca de Batatais.

Na semifinal, Maria enfrentou uma atleta do Instituto Reação, do Rio de Janeiro, atual campeã sul-americana. Após bom início, acabou sendo imobilizada e derrotada. Na repescagem, venceu a adversária de Pedreira e garantiu a medalha de bronze.

“Cada luta é um desafio e cada queda é um aprendizado. Treinei muito para essa conquista e por isso vou comemorar com minha família e meus amigos de treino. Agradeço ao meu sensei por tudo que nos ensina e por toda dedicação”, destacou a atleta.

Outros dois judocas também chegaram perto do pódio. Pietro Vaz, na categoria Sub15 Super Ligeiro, venceu três lutas, mas foi superado por um atleta do SESI e terminou na quinta colocação. Já Gustavo Santos, na categoria Sub13 Meio Leve, também conquistou três vitórias, mas foi derrotado por um judoca de Santos, finalizando na sétima posição.

De acordo com o professor Rodolpho Lavoura, o nível técnico da competição foi elevado. “A Copa São Paulo reúne muitos judocas de equipes qualificadas. Além das categorias serem numerosas, todos os adversários apresentam excelente nível técnico. Avaliamos como positiva nossa participação, principalmente nas categorias Sub13 e Sub15. Conseguimos competir em igualdade de condições com grandes equipes”, avaliou.

A competição terá sequência no próximo final de semana, em São Bernardo do Campo, com disputas nas classes Aspirantes e Veterano, entre os dias 21 e 22 de março. Artur Nogueira participará com mais 15 judocas, desde a categoria Sub11 até o adulto.

O secretário de Esporte e Lazer Caio Rodrigues ressaltou a importância do esporte como ferramenta de transformação social. “Reiteramos, de forma constante, a relevância do esporte enquanto instrumento de formação integral e promoção da inclusão social. Não poupamos esforços na busca pela excelência das iniciativas desenvolvidas em Artur Nogueira. Resultados como os do judô nos motivam e mostram que estamos no caminho certo”, afirmou.