Corpus Christi pode render folga prolongada, mas regra varia por cidade

Data será em 4 de junho, quinta-feira, e é ponto facultativo no calendário federal; bancos não terão atendimento presencial ao público

O mês de junho pode começar com expectativa de descanso prolongado para muitos trabalhadores. Em 2026, o Corpus Christi será celebrado em 4 de junho, uma quinta-feira, e o dia 5 de junho também consta como ponto facultativo no calendário federal, o que abre possibilidade de emenda para servidores públicos federais.

Apesar da tradição religiosa, Corpus Christi não é feriado nacional. A data é considerada ponto facultativo no calendário federal, válido para órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem prejuízo dos serviços essenciais à população.

Na prática, a folga depende da regra adotada em cada localidade. Estados e municípios podem regulamentar a data como feriado religioso por meio de legislação própria. A Lei nº 9.093/1995 prevê que feriados religiosos sejam declarados por lei municipal, de acordo com a tradição local.

A diferença impacta diretamente os trabalhadores. Nas cidades onde Corpus Christi for feriado, a regra geral é a dispensa do trabalho. Caso o empregado seja convocado para atuar na data e não receba folga compensatória, pode ter direito à remuneração em dobro, conforme entendimento aplicado à legislação trabalhista.

Já nos locais onde a data for apenas ponto facultativo, empresas privadas não são obrigadas a liberar os funcionários. Nesses casos, a decisão cabe ao empregador ou pode depender de acordo, convenção coletiva ou norma interna da empresa.

As agências bancárias, no entanto, não terão atendimento presencial ao público no dia 4 de junho. A Febraban incluiu Corpus Christi no calendário de feriados bancários nacionais de 2026 e orienta os clientes a utilizarem canais digitais, como aplicativos e internet banking, para transferências, pagamentos e demais serviços.

Contas de consumo e carnês com vencimento em feriados bancários poderão ser pagos no dia útil seguinte sem acréscimo, segundo a Febraban. Já no caso de tributos, a orientação é verificar a data indicada no documento e, se necessário, antecipar o pagamento para evitar juros ou multa.

Por isso, trabalhadores devem confirmar se o Corpus Christi é feriado no município onde prestam serviço e verificar possíveis regras da empresa ou da categoria. A emenda com a sexta-feira não é automática para todos e depende da regulamentação local ou da decisão do empregador.

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