Larissa Helena é coroada Miss Universe São Paulo e disputará etapa nacional

Representante de Artur Nogueira disputará o concurso nacional no próximo dia 25 de julho

Artur Nogueira passará a ter, pela primeira vez em sua história, uma representante com o título de Miss Universe São Paulo. Larissa Helena, que representou o município no concurso estadual realizado em 2025, é oficialmente coroada e disputará o Miss Universe Brasil, marcado para o dia 25 de julho.

A definição ocorreu após a renúncia da atual detentora do título estadual e o cumprimento do regulamento oficial. Como a segunda colocada mudou de estado e já compete por outra região, a coroa e a faixa passaram a Larissa Helena.

Com o terceiro lugar conquistado na disputa estadual, a nogueirense agora assume o título de Miss Universe São Paulo e terá a missão de representar o Estado de São Paulo na competição nacional.

A conquista marca um momento histórico para Artur Nogueira e reforça a tradição do município nos concursos de beleza. Nos últimos anos, a cidade vem acumulando resultados expressivos e ampliando sua presença em eventos de projeção estadual e nacional.

O concurso Miss Artur Nogueira é realizado com apoio da Prefeitura, contribuindo para fortalecer a participação do município em iniciativas que promovem a representatividade e levam o nome da cidade para todo o país.

O prefeito Lucas Sia (PL) celebrou o momento histórico e parabenizou a nova Miss Universe São Paulo. “É com muito orgulho que parabenizo a Larissa Helena por essa conquista extraordinária. Esse concurso é uma oportunidade de valorizar e destacar a força e a beleza feminina da nossa cidade, e tenho certeza absoluta de que a Larissa irá representar muito bem Artur Nogueira e o Estado de São Paulo na disputa nacional”, destacou o chefe do Executivo.

O Miss Universe Brasil será realizado no dia 25 de julho e contará com transmissão ao vivo em rede nacional pela Record.