Madalena BBQ Festival chega em Mogi Guaçu

Festival com entrada gratuita acontece no Buriti Shopping a partir de

sexta (3) e tem como carro-chefe churrasco e cerveja artesanal

Tudo pronto para Mogi Guaçu receber o Madalena BBQ Festival neste final

de semana. O evento oferece o melhor da gastronomia dos Food Trucks,

cervejas artesanais e música ao vivo. O festival com entrada gratuita

vai acontecer no Buriti Shopping a partir de sexta-feira, às 17h, e se

estende até domingo (5). Na abertura, a cantora Lorena, cover da

Marília Mendonça, vai apresentar os maiores sucessos da artista para

animar o público.

O evento será pet friendly e vai disponibilizar uma estrutura com área

coberta para alimentação, espaço kids e um estúdio de tatuagem. Os

restaurantes participantes vão oferecer pratos como churrasco defumado,

espetinhos, hambúrguer na parrilha, torresmo de rolo, batata frita e

até pastel. Dentre as opções de sobremesa estão sorvete na chapa,

churros e doces caseiros.

A harmonização do cardápio poderá ser feita com rótulos artesanais

da Cerveja Madalena, que tem opções para todos os gostos: Lager

Premium, Bohemian Pilsen, Double IPA, Weiss, Stout, Sandy Lemon, Session

IPA, IPA, Witibier, Amber Ale, IPA de Maracujá e Chopp de Vinho. Para

aqueles que não consomem cerveja, o Rei da Caipirinha vai garantir

alternativas de drinks com destilados e afins.

Outras quatro bandas vão agitar o festival ao longo do final de semana:

Rotta do Som, Banda Confisco (cover Charlie Brown Jr.), Montrix Rock,

220 volts (cover Capital Inicial).

A integrante do marketing do Buriti Shopping Mogi Guaçu, Aline Leal,

explicou que o festival tem como principal objetivo proporcionar

experiências gastronômicas e levar diversão para os guaçuanos.

“Trata-se de um evento que já tem certa tradição devido às edições

anteriores realizadas em outras cidades. Queremos que o nosso público

se sinta à vontade para aproveitar desde a trilha sonora à

degustação do BBQ e os demais pratos”, finaliza.

Serviço Madalena BBQ Festival

Dia 3 de junho, das 17h às 23h30

Dias 4 e 5 de junho, das 12h às 23h

Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, nº 801 – Cidade Nova Mogi Guaçu.

Entrada gratuita (consultar valor do estacionamento no local)

Agenda de shows

3/6 às 20h – Cantora Lorena (cover Marília Mendonça)

4/6 às 16h30 – Rotta do Som

4/6 às 20h – Banda Confisco (cover Charlie Brown Jr.)

5/6 às 14h – Montrix Rock

5/6 às 20h – 220 volts (cover Capital Inicial)