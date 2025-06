Artigo técnico do Saean é destaque em feira nacional de saneamento

Trabalho foi apresentado em Caldas Novas (GO) nesta terça-feira (24), e será publicado oficialmente nos anais do evento

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) foi destaque na 28ª Exposição de Experiências Municipais em Saneamento, um dos eventos mais importantes do setor no Brasil, realizado em Caldas Novas (GO). O órgão apresentou um artigo técnico nesta terça-feira (24) que relata a solução inovadora adotada para enfrentar a grave crise hídrica de 2024 no município.

O trabalho foi conduzido e apresentado pela funcionária Jaqueline Adorno e será publicado nos anais oficiais do evento.

Intitulado “Pré-Oxidação com Permanganato de Potássio – Estudo de Caso no Município de Artur Nogueira”, o artigo detalha as medidas adotadas pela autarquia durante o período de escassez severa, quando a principal captação de água da cidade – o sistema Cotrins – teve seu nível drasticamente reduzido, comprometendo a qualidade da água bruta.

“Foi uma experiência desafiadora, que exigiu decisões rápidas e técnicas. Poder compartilhar essa vivência em um evento tão relevante, representando nossa equipe e nossa cidade, é motivo de muito orgulho”, destacou a presidente do Saean, Gabriela Montoya.

O prefeito de Artur Nogueira, Lucas Sia (PL), também comemorou o reconhecimento da autarquia em um cenário nacional.

“O Saean mostrou que é possível, mesmo em momentos críticos, inovar com responsabilidade e competência. Parabéns à equipe do Saean pelo excelente trabalho e por levarem o nome de Artur Nogueira a um evento dessa importância”, afirmou.

SOBRE O ARTIGO

Durante a crise hídrica de 2024, a alteração nas características físico-químicas da água dificultou o tratamento convencional. As primeiras tentativas de correção – com Hipoclorito de Sódio e Ortopolifosfato – não surtiram efeito. A solução veio com o uso do Permanganato de Potássio, que conseguiu oxidar o ferro presente na água, permitindo sua remoção e normalizando o processo de purificação na Estação de Tratamento de Água II (ETA II).

“Essa solução foi essencial para garantir a segurança da água que chegava às casas da população. Ver esse trabalho ser reconhecido nacionalmente é uma grande conquista para todos nós”, afirmou Gabriela Montoya.

O artigo será publicado oficialmente nos anais da 28ª Exposição de Experiências Municipais em Saneamento, ampliando a visibilidade do trabalho técnico desenvolvido pelo Saean e consolidando o município como referência em soluções práticas e eficientes no setor.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira