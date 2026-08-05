Mais de 150 prefeitos participam nesta quarta-feira (5) da Brazil Equipo Show, em Jaguariúna

Encontro reúne prefeitos e gestores de mais de 150 municípios paulistas durante a programação da BES e aproxima o poder público de empresas dos setores de infraestrutura, máquinas e equipamentos.

A Brazil Equipo Show (BES) recebe nesta quarta-feira (5), em Jaguariúna (SP), mais de 150 prefeitos paulistas, além de secretários municipais, primeiras-damas e outras lideranças públicas, que participam de uma programação especial promovida pela Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (AMITESP). Ao todo estão sendo esperadas 400 pessoas para as diversas atividades promovidas pela feira.

Além de promover a troca de experiências entre os municípios, o encontro realizado na Brazil Equipo Show aproxima gestores públicos de fabricantes, distribuidores e fornecedores de máquinas, equipamentos, tecnologia, infraestrutura e serviços, criando oportunidades para novas parcerias e futuros investimentos. Terão ainda a oportunidade de participar das demonstrações e apresentações da BES mais de perto toda a tecnologia os setores de construção, mineração e agricultura.

A programação também contempla atividades voltadas às primeiras-damas, com foco em empreendedorismo feminino, liderança e fortalecimento de projetos sociais.

Para Guilherme Ramos, diretor da Brazil Equipo Show, a presença das lideranças municipais reforça o papel da feira como um ambiente de integração entre o setor público e a iniciativa privada.

“A BES foi criada para aproximar pessoas, empresas e setores estratégicos da economia. Receber representantes de mais de 150 municípios paulistas fortalece esse propósito e amplia as oportunidades de relacionamento, troca de experiências e geração de negócios durante a feira. Ao mesmo tempo, reforça o papel de Jaguariúna e da região de Campinas como importantes polos de desenvolvimento, inovação e negócios.”

Realizada até sexta-feira (7), a Brazil Equipo Show reúne demonstrações de máquinas e equipamentos em operação, o Campeonato Regional de Operadores, cursos gratuitos de capacitação profissional, test drives, palestras técnicas e uma ampla área de exposição com soluções para os setores de infraestrutura, construção civil, mineração, locação de equipamentos e agronegócio.

Serviço

Brazil Equipo Show (BES) 2026

Data: 4 a 7 de agosto de 2026

Local: RED Eventos – Jaguariúna (SP)

Informações e credenciamento: www.beshow.com.br