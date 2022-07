Maratona em Interlagos: F-4 faz seis corridas em apenas nove dias

Depois de percorrerem uma distância equivalente a 40 corridas em testes extras, jovens talentos encaram sequência de duas rodadas triplas em São Paulo

Se o sonho dos jovens do grid do BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA é competir diante do público em Interlagos, a partir do próximo sábado (30) a nova geração de pilotos brasileiros vai se esbaldar. Com uma programação intensa, a garotada vai disputar nada menos que seis corridas em apenas nove dias: três nos próximos sábado e domingo e mais três no final de semana seguinte, tudo isso acompanhado de diversas sessões de testes e treinos.

Válidas pela segunda etapa da temporada, as três provas deste final de semana marcarão a retomada das corridas desde a etapa do Velocitta, realizada nos dias 14 e 15 de maio. Mas não houve inatividade. Desde então, os jovens pilotos participaram de quatro sessões de testes para aprimoramento: dois dias em Goiânia, outros dois novamente no Velocitta, uma sessão de dois dias em Interlagos e outros dois dias, de novo em Goiânia, na semana passada. E a avaliação foi considerada bastante positiva.

Cada piloto usou dois jogos de pneus novos e percorreu de 250 a 300 km de média em cada um dos dias de testes extras. “Somando todos os dias, isso dá entre 2.000 e 2.400 quilômetros percorridos, números bem importantes para pilotos que estão em fase de evolução”, detalhou Gastão Fráguas Filho, líder do projeto da F-4. Para se ter uma ideia, um competidor que tenha andado 2.000 km terá percorrido o equivalente à distância de 40 corridas de F-4 na atual temporada.

Campeonato e programação — A luta pelo título do novo BRB Fórmula 4 Brasil será retomada no próximo final de semana. O brasiliense Pedro Clerot, da equipe Full Time, é o líder do campeonato e soma 60 pontos. O primeiro vencedor da categoria vem de dois triunfos e um quarto lugar no Velocitta.

Vencedor da Corrida 2 no Velocitta, o paulista Ricardinho Gracia também defende a Full Time e ocupa a vice-liderança na tabela, com 37 pontos, enquanto o norte-americano Nick Monteiro (TMG Racing) completa o top-3 com 30 tentos. Lucas Staico (TMG Racing) é o quarto, com 26 pontos, e Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro Sports) está empatado com o primo, Fernando ‘Fefo’ Barrichello (Full Time), com 22 cada.

A Fórmula 4 Brasil terá duas sessões extras de treinos nesta quarta-feira, às 12h e 15h30, com duração de duas horas cada. As atividades válidas pela segunda etapa do campeonato começam na sexta-feira com dois treinos livres e a classificação, que vai definir o grid das Corridas 1 e 3.

A primeira prova do fim de semana tem largada prevista para 9h35 de sábado, com 25 minutos mais uma volta de duração. A Corrida 2, a mais curta da etapa, com 18 minutos mais uma volta, acontece às 14h30, ainda no sábado. A rodada tripla de Interlagos será completada com a Corrida 3, no domingo, às 11h30, também com 25 minutos mais uma volta. A Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo canal BandSports, as mídias oficiais da categoria (YouTube e Facebook) e também pela Twitch da Tribo do Gaules.

Programação em Interlagos

Quarta-feira, 27 de julho

12h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 1

15h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 2



Sexta-feira, 29 de julho

08h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

09h25 – Stock Series – Shakedown

09h45 – Stock Car – Shakedown

10h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

11h30 – Stock Series – Treino Livre 1

12h10 – Stock Car – Treino Livre 1

14h05 – Stock Series – Treino Livre 2

15h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

16h10 – Stock Car – Treino Livre 2

Sábado, 30 de julho

08h00 – Stock Series – Treino Livre 3

09h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

10h30 – Stock Series – Classificação

13h10 – Stock Car – Classificação

14h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

15h30 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 31 de julho

10h00 – Visitação aos boxes

11h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

12h15 – Corrida das Lendas

13h10 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h45 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h10 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato após uma etapa:

1º – Pedro Clerot (Full Time Sports), 60 pontos

2º – Ricardo Gracia (Full Time Sports), 37

3º – Nicholas Monteiro (TMG Racing), 30

4º – Lucas Staico (TMG Racing), 26

5º – Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro Sports), 22

5º – Fernando Barrichello (Full Time), 22

7º – Nicolas Giaffone (Cavaleiro Sports), 18

8º – Victor Backes (KTF Sports) , 13

9º – Lucca Zucchini (TMG Racing), 10

10º – Richard Annunziata (KTF Sports), 8

10º – Nelson Neto (Full Time Sports), 8

12º – João Tesser (Cavaleiro Sports), 6

13º – Luan Lopes (KTF Sports), 5

14º – Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), 0

15ª – Aurélia Nobels (TMG Racing), 0

15º – Álvaro Cho (KTF Sports), 0

BRB Fórmula 4 Brasil, calendário da temporada 2022:

Etapas – Data – Local – Observação

02 – 31/07 – Interlagos

03 – 07/08 – Interlagos

04 – 04/09 – Velocitta (Mogi Guaçu, SP)

05 – 23/10 – Goiânia

06 – 20/11 – Brasília – Super Final BRB