Merenda participa da 4ª edição da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional do FNDE

As nutricionistas do Setor de Alimentação Escolar realizaram a inscrição para a 4ª edição da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A escola escolhida para este ano foi a EMEB Honorina Bossardi, que atende 175 alunos com faixa etária de 3 a 5 anos de idade.

A jornada é composta por quatro etapas.

A primeira etapa envolve o tema “o caminho percorrido pelo alimento do campo à mesa”. Nessa fase, as nutricionistas desenvolveram o Projeto “Conquistando Paladares”, no qual, foi realizada a aquisição de mudas de cebolinha, salsinha e espinafre para realizarem o plantio junto com as crianças.

A unidade escolar solicitou às famílias dos alunos para que trouxessem garrafas pet, as mesmas foram cortadas e transformadas em vasos auto irrigáveis.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), parceira do projeto, orientou e auxiliou as crianças no plantio das mudas e cuidados com as mesmas.

Cada aluno levará para casa sua própria plantinha e junto com a família serão responsáveis pelo cuidado. Além disso, foram enviados no caderno de cada criança uma receita e orientação abrangendo a planta recebida.

O projeto tem como objetivo demonstrar para as crianças todo o processo que um alimento passa até chegar à mesa, envolvendo plantio, colheita e preparo. Além de trabalhar a questão da sustentabilidade e a importância da reutilização de materiais, com o intuito de reduzir os impactos ambientais e também estimular a criação com hábitos alimentares saudáveis.

Nas próximas semanas, as crianças, professoras, nutricionistas e cozinheiras da unidade prepararão na escola a receita que será degustada por todos presentes.