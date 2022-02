Mogi Guaçu confirma mais um Sábado sem Covid no município



No próximo sábado, dia 5 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover mais uma ação do Sábado sem Covid para a imunização de crianças e adultos. Para isso, um cronograma foi elaborado, a fim de realizar os atendimentos.

No caso dos adultos a partir dos 12 anos, a imunização será de livre demanda no período das 8h30 às 15h30 e estarão disponíveis 1ª, 2ª e 3ª doses em oito unidades de saúde: Parque dos Eucaliptos, Jardim Alto dos Ypês, Jardim Santa Cecília, Zona Norte, Centro Oeste, Jardim Hermínio Bueno, Jardim Ypê II e Zona Azul.

Estarão disponíveis 2.400 doses para a imunização de livre demanda no sábado. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a aplicação de reforço, 3ª dose, estará disponível para as pessoas que tomaram a segunda dose há quatro meses.

Já para a imunização das crianças de 6 a 11 anos será necessário agendamento prévio pelo site https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br, a partir das 8h, desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro. Nesse caso, os pais ou responsáveis serão avisados sobre os locais da imunização no momento do agendamento. Seis unidades de saúde estarão disponíveis para a ação. 1.500 doses serão disponibilizadas nesta etapa.

A Secretaria Municipal de Saúde irá informar sobre novos agendamentos ou novas ações, assim que os imunizantes chegarem ao município.