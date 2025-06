Polícia Militar de Cosmópolis prende homem em flagrante por violência doméstica

Imagem Ilustrativa

Ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (19), após agressões físicas contra a esposa dentro da residência do casal.

A Polícia Militar de Cosmópolis prendeu um homem em flagrante por violência doméstica na noite da última quinta-feira, 19 de junho. O caso aconteceu por volta das 21h, na Rua 7 de Setembro, e mobilizou equipes da 3ª Companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

A equipe Alfa, com os policiais Cb PM Brambila e Sd PM Nascimento, foi acionada para o local e encontrou o casal em frente à residência. O homem, identificado como J. , de 39 anos, relatou que havia se desentendido com sua esposa dentro da casa. No entanto, a mulher afirmou ter sido agredida com golpes de martelete de carnes e um soco no nariz.

Diante da gravidade da denúncia, os policiais conduziram ambas as partes à unidade de saúde para atendimento médico. Em seguida, foram encaminhados ao Distrito Policial de Cosmópolis, onde o agressor permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A ocorrência contou com o apoio da viatura I-19336, composta pelos soldados PM Lima e Pachola. A atuação rápida da Polícia Militar foi fundamental para garantir a segurança da vítima e encaminhar o caso para as devidas providências legais.