Mogi Guaçu cria Comitê de Vacinação de Alta Qualidade para planejamento de campanhas

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu iniciou nesta sexta-feira, 1º de dezembro, as atividades do Comitê de Vacinação de Alta Qualidade (AVAQ) com o objetivo de realizar o planejamento de ações voltadas à imunização contra diferentes tipos de doenças no município. A coordenadora de Vigilância em Saúde, Rosa Maria Pinto, foi a palestrante e responsável pela direção do primeiro encontro que aconteceu no auditório da Pasta, na Vila Paraíso.

A criação do Comitê atende diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para eliminação e controle de doenças preveníveis por meio de vacina, como varíola, poliomielite, rubéola, sarampo, entre outras. “Queremos, por meio do AVAQ, conscientizar moradores, preservar os altos índices de adesão a vacina em nossa cidade e aprimorar o atendimento”, disse Rosa ao ressaltar ainda que “com o Comité será possível o município garantir a alta qualidade de vacinação, seja no programa de rotina, seja em estratégias, como campanhas, intensificações, varreduras e vacinação casa a casa”.

Os membros na cidade serão anunciados na próxima reunião marcada para o dia 15 de dezembro, uma sexta-feira, às 8h, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde. “As reuniões serão periódicas e terão por meta avaliar resultados e organizar campanhas e outras atividades durante todo o ano”, explicou.

O AVAQ de Mogi Guaçu será formado por integrantes das Secretarias Municipais de Saúde, de Administração, de Assistência Social, de Cultura, de Comunicação e da Educação, além de profissionais da Delegacia de Ensino, Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), Conselho Tutelar, Maestro Sistemas (Tecnologia da Informação) e Conselho Municipal de Saúde.