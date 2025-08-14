Mogi Mirim recebe espetáculo de dança “Êxodos – Qualquer lugar pode ser um destino” com entrada gratuita

Apresentação do Coletivo À Margem será no dia 15 de agosto, no Centro Cultural, e inclui oficina para maiores de 14 anos

O Centro Cultural de Mogi Mirim será palco, no dia 15 de agosto, do espetáculo de dança “Êxodos – Qualquer lugar pode ser um destino”, apresentado pelo Coletivo À Margem. A sessão começa às 20h e tem entrada gratuita.

A montagem aborda o corpo como território, suas paisagens e relações, explorando processos de construção e perda de referências, além de reflexões sobre deslocamento e imigração. O público será convidado a vivenciar uma experiência sensorial que transcende fronteiras físicas e temporais.

No mesmo dia, às 14h, o coletivo promoverá uma oficina de dança gratuita voltada para pessoas com mais de 14 anos. A atividade terá 20 vagas e vai apresentar técnicas utilizadas na montagem do espetáculo.

As inscrições para a oficina devem ser feitas pelo e-mail amargemcoletivodedanca@gmail.com.