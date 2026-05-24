Monitoramento inteligente ajuda GCM a prender procurado pela Justiça em Holambra

Veículo ligado ao indivíduo foi identificado pelo sistema e abordagem resultou no cumprimento de mandado de prisão na sexta-feira

A Guarda Civil Municipal de Holambra cumpriu um mandado de prisão na sexta-feira (22), após alerta emitido pelo sistema de monitoramento inteligente do município.

De acordo com as informações, a GCM foi comunicada sobre a identificação de um veículo ligado a um indivíduo procurado pela Justiça. Com base no alerta, as equipes iniciaram patrulhamento para localizar o automóvel.

Durante as buscas, o veículo foi encontrado em uma via da cidade e os guardas realizaram a abordagem. Após consulta aos dados do condutor, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jaguariúna, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência reforça a importância do monitoramento inteligente no apoio às ações de segurança pública e na identificação rápida de veículos e pessoas envolvidas em situações criminais.

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