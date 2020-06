Moradores de Holambra têm pontuação diferenciada no Vestibular de Medicina da UniFAJ

A cidade de Holambra é parceira da Medicina UniFAJ e com isso, os moradores do

município são beneficiados com peso diferenciado no processo seletivo, aumentando

as chances de aprovação

Com inscrições abertas para o primeiro processo seletivo do curso de Medicina

(Humana), a UniFAJ – Centro Universitário de Jaguariúna oferece um diferencial aos

moradores das cidades parceiras. Nesse processo seletivo, os candidatos

holambrenses terão pesos diferenciados na composição da sua nota final em

comparação aos candidatos de outras localidades, o que aumenta sua oportunidade

de ser aprovado.

Para ser beneficiado, o munícipe de Holambra deverá apresentar comprovante de

residência no ato da inscrição, afirmando que é morador da cidade há três anos, no

mínimo. Os detalhes constam no edital do processo seletivo disponibilizado no site

do centro universitário.

De acordo com a comissão do vestibular, o processo seletivo, que é 100% on-line,

permite que o candidato utilize a nota do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio

de edições entre os anos de 2009 e 2019, e contará com uma fase de avaliação

utilizando um software de alta tecnologia, garantindo a eficiência no processo. A

decisão em fazer um vestibular on-line foi tomada com base nas recomendações

estabelecidas pelo MEC – Ministério da Educação e autoridades sanitárias devido à

COVID-19.

Ao todo, a UniFAJ ofertará 80 vagas, com aulas previstas para iniciar no segundo

semestre de 2020.

PARCERIAS

Além da parceria com a Prefeitura de Holambra com a Secretaria Municipal de

Saúde e a Policlínica de Holambra, o curso de Medicina da UniFAJ possui parcerias

com diversos municípios da região, como Amparo, Indaiatuba, Jaguariúna, Pedreira

e Santo Antônio de Posse.

O curso de Medicina de Jaguariúna já nasce também com apoio de um conselho

consultivo formado pelos Doutores Paulo Chapchap, Silvano Raia e Giovanni Guido

Cerri, todos do corpo médico do Hospital Sírio-Libanês, e pelo Prof. Dr. Robson

Capasso da Universidade de Stanford, numa estreita parceria com renomados

centros de referência nacional e internacional em saúde. A Universidade do Minho

em Portugal também é uma parceira do curso.

O CURSO

Autorizado pelo MEC no dia 22 de abril, o curso de Medicina (Humana) da UniFAJ foi

avaliado com nota máxima (5) Ministério da Educação em todos os requisitos:

projeto pedagógico, coordenação e corpo docente, e infraestrutura. Com este

desempenho, a graduação do centro universitário fica entre os 5% dos melhores

cursos do Brasil.

O projeto pedagógico diferenciado é baseado nas mesmas metodologias usadas

em Universidades como Harvard, Oxford e MIT. Na UniFAJ, os alunos trabalharão

com promoção e prevenção, desde o primeiro ano do curso, nas Unidades Básicas

de Saúde e hospitais parceiros no projeto. Os estudantes enfrentarão

situações-problemas, proporcionando uma preparação singular, uma formação

humanizada e capacitação para o mercado de trabalho a partir da ampliação do

conhecimento, instigando o aprendizado, aprimorando habilidades e competências.

“Essa é a concretização de mais um sonho que vem sendo sonhado há tempos. É

com muito orgulho e muita força que trazemos o curso de Medicina de Jaguariúna”,

ressalta o Reitor, professor Dr. Ricardo Tannus.

As aulas ocorrerão no campus VI, construído especialmente para receber o curso,

que é o CCEM (Centro Clínico de Especialidades Médicas), localizado na Rodovia

Adhemar de Barros (SP 340), km 127, nº280, Tanquinho Velho, que deve ser

inaugurado em breve. Este é o sexto campus da UniFAJ e conta com mais de 2.300

m² de área construída. O objetivo é atender a população de Jaguariúna e ser um

espaço para a prática da Medicina pelos estudantes. O local beneficiará também

cidades da região em diversos aspectos, entre eles o educacional e a melhoria nos

índices de saúde pública.

As aulas do curso previstas para iniciar em agosto deste ano, seguirão de acordo

com o Projeto Pedagógico da graduação da UniFAJ que foi aprovado com nota

máxima pelo MEC, bem como as orientações dos órgãos competentes neste

momento de Pandemia e isolamento social.

A UniFAJ

A UniFAJ conta com mais de 25 cursos das áreas de Humanas, Saúde, Exatas e

Agrárias, que têm por proposta a vivência prática da carreira. Sendo eles,

considerados os melhores do Brasil de acordo com pesquisas referências na área

educacional, como o Ranking Universitário Folha – RUF, que em 2019, a instituição

foi classificada como o 4º melhor centro universitário do País e o 2º melhor do

estado de São Paulo.

VESTIBULAR

O interessado deve acessar www.faj.br/medicina e realizar a inscrição no Vestibular

de Medicina. A taxa de inscrição é de R$200,00 e a prova será no dia 13 de junho.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 0800 755 55 55 ou no

site da instituição www.faj.br .

Texto de Nathália Ferreira (MTB 86473) e contribuição de Tatiane Dias – (MTB

67029)