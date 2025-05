Sotreq participa da Brazil Equipo Show e promove o Desafio Mundial de Operadores

Créditos: Divulgação Brazil Equipo Show 2023

Empresa reforça compromisso com a linha amarela, apresentando lançamento de máquinas, novas tecnologias e serviços especializados para os setores de infraestrutura e agronegócio

A Sotreq, a maior representante de máquinas e soluções Caterpillar no Brasil, vai participar, pela primeira vez como expositora, da Brazil Equipo Show 2025, realizada entre os dias 4 e 6 de junho, em Jaguariúna-SP. A empresa irá reforçar no evento seu compromisso com a inovação, eficiência operacional e a proximidade com o cliente, em especial nos setores de infraestrutura (construção), locação, energia e agronegócio.

Durante a feira, a Sotreq apresentará um amplo portfólio de equipamentos de alta performance, como motoniveladoras, compactadores, minicarregadeiras e escavadeiras, carregadeiras, tratores de esteira e roletes vibratórios, além de soluções tecnológicas e serviços especializados em suporte ao produto – a exemplo dos Programas de Manutenção Preventiva (PMP), o monitoramento remoto (Remote Services) e o atendimento digital via Sotreqlink.

A proposta é mostrar como a empresa atua de forma estratégica para garantir a disponibilidade, a longevidade e o melhor desempenho dos bens, produtos e serviços ofertados, otimizando as operações dos clientes e ajudando a desenvolver os segmentos onde atua.

“A Brazil Equipo Show reforça nossa presença junto aos clientes, nos dá oportunidade de mostrar nossos lançamentos e novidades, além de criar um ótimo ambiente para fazermos negócios. Vamos destacar como nosso portfólio de soluções vai além das máquinas, integrando tecnologia, o pós-venda e o atendimento consultivo para melhorar a performance dos negócios e nossa mais recém novidade: o atendimento remoto. Uma solução para nossos clientes que mesmo em locais distantes podem contar com nossos serviços de diagnósticos e reparos”, afirma Fabio Momberg, gerente regional da Sotreq.

Começa etapa regional do Desafio Cat

Um dos grandes destaques da participação da Sotreq no evento será a realização, ao vivo, no dia 04 de junho, da primeira prova prática regional do Desafio Mundial de Operadores (Global Operator Challenge 2025-2026) da Caterpillar. A competição, que reúne os melhores operadores de máquinas do Brasil, vai testar a habilidade e a eficiência dos participantes no manuseio de máquinas pesadas diante do público da feira. A etapa brasileira faz parte da seletiva que leva à final mundial do concurso, no próximo ano, em Las Vegas. Para saber mais sobre o Desafio, clique em Link.

Sobre a Sotreq

Com mais de 80 anos de inovação, a Sotreq é uma empresa nacional que fornece soluções para equipamentos novos e seminovos, tecnologia, suporte ao produto especializado, além de solução para locação. É revendedora Oficial Cat com mais de 50 filiais distribuídas em mais de 90% do território nacional. Atende aos segmentos de mercado de Construção, Mineração, Agronegócio, Energia, Florestal, Industrial e Petróleo & Gás, e Marítimo com uma equipe técnica altamente qualificada.