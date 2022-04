Moradores podem contribuir com elaboração do orçamento de Holambra até o dia 14

A Prefeitura de Holambra prorrogou para 14 de abril o prazo para que moradores enviem sugestões para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, relativa ao ano de 2023. A participação pode ser feita por meio de preenchimento de formulário intitulado Cidade Participativa, que deve ser acessado em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços.

Basta acessar a ferramenta, se identificar, preencher informações de contato, selecionar o ícone “LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias”, o departamento a que se destina a sugestão e enviar a contribuição.

“Os moradores podem, por exemplo, tratar de questões relacionadas ao bairro em que vivem e indicar necessidades sobre obras e outros serviços ou melhorias”, explicou o economista e diretor municipal de Finanças e Contabilidade, Rodolfo Silva Pinto. Segundo ele, todas as mensagens serão lidas e avaliadas pela administração. A iniciativa, criada no ano passado, tem por objetivo fortalecer a participação dos holambrenses na construção dos projetos para a cidade.

A LDO é desenvolvida anualmente e visa estabelecer as metas e prioridades para o ano seguinte. A apresentação da proposta está prevista para ocorrer no dia 19 de abril, a partir das 18h, no plenário da Câmara Municipal. A atividade terá transmissão em tempo real pela internet por meio do site http://tvcamaraaovivo.net/cmholambra/.