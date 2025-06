PM prende procurado por pensão em Mogi Guaçu e irmãs por furto em Mogi Mirim

Ocorrências distintas foram registradas na manhã desta quarta-feira (12) durante patrulhamentos de rotina

A Polícia Militar realizou duas prisões distintas na manhã desta quarta-feira, 12 de junho, nos municípios de Mogi Guaçu e Mogi Mirim. As ocorrências não têm relação entre si, mas demonstram a efetividade das ações de patrulhamento no cumprimento de mandados de prisão.

Em Mogi Guaçu, a abordagem ocorreu no bairro Jardim Ypê Pinheiro, onde os policiais militares vistoriaram um veículo com pneu dianteiro esquerdo em péssimo estado de conservação. Ao verificarem os dados do condutor, foi constatado que ele não possuía habilitação e era procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia. O veículo foi recolhido e as autuações pertinentes lavradas. O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

Já em Mogi Mirim, uma mulher foi abordada durante patrulhamento no Jardim Silvânia. Após consulta, os policiais verificaram que ela era procurada pela Justiça por crime de furto. No mesmo processo constava também a irmã, cuja localização foi informada pela própria abordada. A equipe se dirigiu até o local de trabalho da segunda mulher, na área central da cidade, onde confirmou que ela também possuía mandado de prisão preventiva pelo mesmo crime.

Ambas foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária de Mogi Mirim, onde permaneceram presas. Segundo apurado, elas são acusadas de terem participado do furto de uma grande loja de departamentos.

As duas ações refletem a atuação estratégica e contínua da Polícia Militar na busca por criminosos e no apoio ao cumprimento das decisões judiciais.